        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası sona erdi

        Kahramanmaraş'ta ilki düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 21:19 Güncelleme: 26.10.2025 - 21:19
        Kahramanmaraş'ta Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası sona erdi
        Kahramanmaraş'ta ilki düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 16 ülkeden 107 sporcu katıldı.

        Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nın başpehlivanlık müsabakasında, İranlı Mostafa Masoud Najafi Kalatehi'yi mağlup eden milli güreşçi Feyzullah Aktürk, altın kemerin sahibi oldu.

        Takım klasmanında Türkiye, 90 puanla organizasyonu ilk sırada tamamlarken İran 47 puanla ikincilik Azerbaycan ise 46 puanla üçüncülük elde etti.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, konuşmasında, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Organizasyonun Kahramanmaraş'ta düzenlenmesinin önemli olduğunu anlatan Görgel, "Bu organizasyon bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Elimizden gelen en iyi şekilde şampiyonaya destek olmaya, ev sahipliği yapmaya çalıştık. Müsabakalara katılan tüm güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin takım halinde şampiyon olması bizleri ayrıca gururlandırdı. Organizasyonda emekleri bulunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Başpehlivan olan Feyzullah Aktürk, kemeri kazanmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

        - Türk güreşçilerden tüm branşlarda altın madalya

        Karakucak Milli Takımı, düzenlenen şampiyonada tüm branşlarda altın madalya kazandı.

        Organizasyonu 9 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, genel sıralamada zirvede yer aldı.

        Feyzullah Aktürk'ün başpehlivan unvanını kazandığı şampiyonda, 55 kilogramda Halil Gökeniz, 60 kilogramda Emircan Çolak, 65 kilogramda Hamza Zopalı, 70 kilogramda Haydar Yavuz, 75 kilogramda Muhsin Barbak, 80 kilogramda Ömer Faruk Çayır, 85 kilogramda Coşkun Keleş ve 90 kilogramda Osman Göçen kendi kategorilerinde dünya birincisi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

