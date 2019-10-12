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Kahramanmaraş’ta 6 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü

İHA

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 13 metre derinlikteki eski su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanla yarışı ve özverili çabası ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesinde kuzenleri ile evlerinin yakınında oyun oynayan 6 yaşındaki M.H.B. isimli çocuk, ağzının bir kısmı taşla kapatılan eski su kuyusuna düştü. Kuzenlerinin yaklaşık 13 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü gören diğer çocuklar, durumu hemen ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı ile mahalleye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Kuzey İlçeler İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile acil sağlık görevlilerinin zamanla yarışı başladı. İtfaiye ekipleri, ilk olarak yanlarında getirdikleri merdivenle talihsiz çocuğa ulaşmaya çalıştı. Bir 112 Acil Servis personeli de merdivenle kuyuya indi. Çocuğa ulaşan 112 Acil Servis personeli, gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiye ekiplerinin yönlendirmesi ile halatı çocuğa bağladı. Dışarıda bekleyen itfaiye ekipleri, halat ve kemere bağlı çocuğu, büyük bir dikkatle çekerek yukarı çıkardılar. Çocuğa ulaşan 112 Acil Servis ekibi, gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiye ekiplerinin yönlendirmesi ile halatı çocuğa bağladı. Dışarıda bekleyen itfaiye ekipleri, halat ve kemere bağlı çocuğu büyük bir dikkatle çekerek yukarı çıkardılar. Ekiplerin seferberliği ile kuyudan çıkarılan M.H.B., hemen ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra halatı tekrar kuyuya sarkıtan itfaiye ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yapan acil servis personelini de çıkardı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
M.H.B.’nin ailesi, çocuklarını sağ salim çıkarmanın sevincini yaşarken, çocuklarını kurtarmak için seferber olan itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:10
  • GÜNEŞ 06:30
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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