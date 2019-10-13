İplik fabrikasında yangın 2 ay önce üretime başlayan fabrikada yaklaşık 500-600 bin lira zararın olduğu tahmin ediliyor

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Kahramanmaraş’ta 2 ay önce üretime başlayan iplik fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki yabancı uyruklu Naji Sultan’a ait bir iplik fabrikasında yaşandı. Fabrikanın elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında çok miktarda iplik ruloları ve makineler yanarak zarar gördü.

Yangın sonrası fabrikada yaklaşık 500600 bin lira zararın olduğu tahmin edilirken, can kaybı yaşanmadı. 2 ay önce üretime başladığı öğrenilen iplik fabrikasındaki yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:11

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