Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

'Babam ve ben'

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SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş'ın (23) şehadet haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

İlçeye bağlı Ortaören Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Cuma Taş ile annesi Hacı Emine Taş'a acı haberi yetkililer verdi. Oğullarının ölümüyle yıkılan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve akın etti.

Baba ocağına Türk bayrakları asılan Taş'ın 8 kardeşin en küçüğü ve bekar olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.



KAHRAMANMARAŞ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:02

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