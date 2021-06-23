Gaziantep’te aranıyordu Kahramanmaraş’ta yakalandı

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Gaziantep’te hakkında 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil İ. E. (31) Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te birçok silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karışan bu suçlardan toplamda 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan H.İ.E'nin (31) Kahramanmaraş'a kaçtığı ve Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığı tespit edildi.

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın bulunduğu apartman ve ikamet girişinde güvenlik önlemlerini aldı. Yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan H.İ.E'nin üzerinden kimlik çıkmadı. Polis yapılan parmak izi incelemesiyle kimlik bilgilerine ulaştı.

H.İ.E’nin adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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