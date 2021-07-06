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Atı motosiklete bağlayıp götüren 2 kişiye 4 bin 900 TL ceza

DHA

Atı motosiklete bağlayıp götüren 2 kişiye 4 bin 900 TL ceza


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta atı, elektrikli motosikletin arkasına bağlayıp götüren 2 kişiye, 4 bin 900 TL idari ceza uygulandı.
Muhammet K. (28), atını Abdo H.'nin (24) kullandığı elektrikli motosikletinin arkasına iple bağlayarak, birlikte yola çıktı. Düşük hızdaki elektrikli motosikletin arkasında bağlı atla ilerlediği anları cep telefonuyla kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler kısa sürede Abdo H. ile Muhammet K.'ye ulaştı. İki kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bin 033'er TL'den, 2 bin 66 TL idari ceza, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Karayolları Kanunu kapsamında 2 bin 834 TL olmak üzere toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-07-06 11:32:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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