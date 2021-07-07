Yasa dışı erişim yapan internet siteleri kapatıldı

Kahramanmaraş’ta bin 204 internet sitesi, yasa dışı yayın yaptıkları gerekçesiyle erişime kapatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından 6 aylık çalışma ile Türkiye’den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan bin 43 yasadışı bahis, 148 müstehcen, 13 zararlı yazılım içeren olmak üzere toplam bin 204 internet sitesi tespit edildi.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettiği tespit edilerek BTK ve USOM aracılığı ile erişimlerinin engellenmesi sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.