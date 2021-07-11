En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta yol kenarında kullandığı aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Andırın Kadirli yolunda trafik denetimleri sırasında lastiği patlayan ve yolda kalan bir sürücü gördü.

Sürücünün yardım talebini geri çevirmeyen ekipler, aracın lastiğini değiştirdi.

Sürücü yapılan yardımdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.