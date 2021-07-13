Büyükşehir'den Çağlayancerit'te yol çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit ilçesinde yol yapım, onarım ve alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Çağlayancerit ilçesinde bir dizi yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, toplamda 23 kilometre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip Küçüküngüt Oruçpınar Bozlar Zeynepuşağı grup yolunda asfalt sathi kaplama çalışması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, şehrin en önemli doğal miraslarından olan Aksu Gözü’ne ulaşım sağlayan yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki arterde yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Bölgeye ulaşım sağlayan arterde genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt sathi kaplama uygulamalarına geçilecek. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Aksu Gözü daha ulaşılabilir hale gelecek.

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