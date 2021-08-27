Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay cezası bulunan B.A.'yı (55) yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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