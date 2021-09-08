Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü tutuklu olarak bulunan ‘BTÖ’ mensuplarına finansal destek sağladıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 7 Eylül tarihinde Kahramanmaraş merkezli 8 ilde 21 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Kahramanmaraş 3, Adana 1, Mersin 3, Diyarbakır 5, Mardin 1, Şanlıurfa 1, İstanbul 1 ve Antalya 1 olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheli TEM Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Öte yandan 5 şüphelinin yakalanması çalışmalarına ise devam ediliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.