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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta Aşık Mahzuni Şerif ses yarışması

İHA

Kahramanmaraş’ta Aşık Mahzuni Şerif ses yarışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Aşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması düzenlendi.
Yarışmalarının son finali olan programda sanatçılar en iyi performanslarını sergileyerek jüriyi etkilemeye çalıştı.
Sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Başkan Güngör, “Bu yarışmayı sadece şehrimizin değil Anadolu’nun en büyük halk ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif adına düzenledik. Her sanatçımız son derece güzel bir performans sergiledi. Ben dereceye giren ve katılan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. 2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenleyeceğimiz ödül törenine de bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.
Ankara ve Kayseri dâhil yurdun farklı bölgelerinden yarışmaya katılan sanatçılar, söyledikleri türkülerle dakikalar süren alkış aldı.
Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği Türk Halk Müziğinin usta ismi Âşık Mahzuni Şerif’in birbirinden özel türkülerinin seslendirildiği programda “Boşumuş” türküsüyle Hatice Gökçeli birinci seçildi.
Dereceye giren adaylardan Ali Çorukçu ikinci olurken, Süleyman Güçlü ise üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Düzenlenen final programında mansiyon ödülü ise yarışmaya Ankara’dan katılan Alicem Atmaca’nın oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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