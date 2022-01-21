Kahramanmaraş'ta kar manzaraları

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Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı sonrasında ortaya muhteşem kar manzaralı görüntüler çıktı.

Dulkadiroğlu ilçesinde ortaya çıkan kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beyaz örtüye bürünen ilçe, birçok sosyal donatı bulunmasının yanında, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

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