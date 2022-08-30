Kaynağı saptanamadı... Kahramanmaraş'ın gizemli gölü! 0:00 / 0:00

AA

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan ve kaynağı tespit edilemediği için halk arasında 'gizemli göl' olarak bilinen Yeşilgöz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. AA'nın haberine göre kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki göl, dört mevsim kendine özgü renk cümbüşüyle son yıllarda bölge turizmine önemli katkı sağlıyor.

KAYNAĞI SAPTANAMADI Birçok su altı arama-kurtarma grubunun çalışmasına rağmen kaynağı saptanamayan göl, sıcaktan bunalan vatandaşları ağırlıyor. Doğal akvaryumu andıran göl, rengiyle ve gizemiyle dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ederken, doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktası haline geldi.

ŞEHRİN DOĞAL MİRASI Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın doğal miras açısından zengin bir şehir olduğunu söyledi. Kentin rakımının 300 ila 3 bin metre arasında değiştiğini, bunun da doğal zenginlik, bitki örtüsü, su kaynakları gibi birçok güzelliği beraberinde getirdiğini dile getiren Güngör, Yeşilgöz Gölü'nün de bunlardan sadece biri olduğunu ifade etti. Güngör, Yeşilgöz Gölü'nün şehrin doğal mirası ve güzelliklerinin başında yer aldığına işaret ederek, alanı Tarım ve Orman Bakanlığından geçen yıl devraldıklarını, çevre düzenlemesi ve Kahramanmaraş-Göksun karayoluna bağlantı yolunda iyileştirme çalışması gerçekleştirerek ulaşımını daha kolay hale getirdiklerini aktardı.

ILICA KAPLICASI VE FIRNIZ YAYLASI CAZİBEYİ ARTIRIYOR Doğal güzellikleri göz önünde bulundurularak alanda yeni bir proje hazırladıklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti: "Yol, çevre düzeni ve yeme-içme mekanlarıyla baktığımızda 30 milyonun üzerinde bir yatırım yapıyoruz. Burada da her geçen gün turizm kapasitesinin arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 binin üzerinde ziyaretçi gelmiş ama bu sene 200 bin üzerine çıkmışız. Bu yatırımlarımız tamamlandığında Yeşilgöz Gölü'nde yıllık en az 500 yüz bin turisti ağırlayabiliriz. Çünkü bu bölgemiz aynı zamanda diğer özellikleriyle de yaz turizmi için çok cazip bir alan. Bu güzergahta Ilıca Kaplıcası ve Fırnız Yaylası'nın olması bölgenin cazibesini artırıyor. Biz herkesi en az yılda bir defa Yeşilgöz'ü görmeye davet ediyoruz."

DALIŞ SPORLARI İÇİN DE UYGUN Güngör, gölün çok derin olduğunu, bu nedenle de dalış sporcuları tarafından da kullanıldığını ifade etti. Yeşilgöz'ün dip bölgesine henüz ulaşılmadığı için gizemli olması, yeşili, havası, dağı, ovası ve buz gibi suyu ile ziyaretçilerini büyülediğini anlatan Güngör, bölgenin görenleri kendisine hayran bıraktığını vurguladı.