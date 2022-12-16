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Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda 1500 yıl öncesine ait mozaik ve villa kalıntılarının olduğu 900 metrekarelik alanın ziyarete açılması için çalışmalara başlandı. Kahramanmaraş Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, antik kentin şu an ziyarete açık 2 alanının 300 ve 480 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu, 2023'te ziyarete açılacak alanın içerisinde ise geçen sene ortaya çıkarılan 50 metrekarelik mozaiğin yer aldığı ve 900 metrekare büyüklükte olacağını söyledi

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DHA
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

    2007 yılında Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapılan kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Germanicia Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarının 8'inci dönemi olan 2022 kazıları tamamlandı. Bugüne kadar antik kenti ortaya çıkarma adına 35 ayrı alanda kazı çalışması yapıldı.

     
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

    DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, 2015'te av sahnesini anlatan 140 metrekarelik, 2021'de de av öncesi açık hava şölenini anlatan 50 metrekarelik mozaiğin, bu yıl da 18 metrekare büyüklüğünde geometrik figürlerin yer aldığı mozaik bulunduğunu söyledi. Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Acıpayam sözlerine şöyle devam etti:

     
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

    "2021 yılı kazılarında daha önce 2015 yılında kazısı yapılmış alanda çalışmalar devam ettirildi. 2022 yılında da aynı ada içerisindeki farklı parselde çalışmalar devem ettirildi. Kasım ayı itibariyle de 2022 yılı kazılarımızı tamamladık. Alan içerisinde yaklaşık 190 metrekarelik taban mozaiğine rastladık. Bu 190 metrekarelik taban mozaiğinde 2015 yılında çıkarılmış av sahneleri mevcuttu, farklı farklı bölgelerde Romalıların gerçekleştirmiş olduğu av sahnelerinden kesitler vardı.

     
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

    2021 yılı kazılarında ise açık hava şöleni sahnelenmiş taban mozaiği bulundu diğer mozaiğimizin bunun devamı niteliğinde. Bu şölen sahnesinde de orta merkezde ev sahibi misafirler oturmakta ve panfülüt çalan bir figür eşliğinde 3 kadın dans etmektedir. Yine erkek hizmetkarlar bulunmakta ve sunumlar yapılmaktadır.

     
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

    2022 yılı kazılarında aynı alanda şölen sahneli mozaiğimizin devamında villa rustikanın farklı bir bölümüne ait olan bir taban mozaiği daha bulundu ve bu mozaiğimiz 18 metrekarelik bir mozaikti. Yine 2021 yılında aynı villa rustikaya ait olan banyonun devamı niteliğinde birtakım bölümler ortaya çıkartıldı. Ancak kazılarımız şu an sonuçlanmadı, 2023 yılında sonuçlandırılması planlanıyor."

     
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

    ZİYARETE AÇILACAK EN BÜYÜK ALAN OLACAK

    Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra alanın ziyarete açılacağını ve bunun için de çalışmalara şimdiden başlandığını belirterek, "Tabii kazılarımızın sonuçlandırılmasına müteakip bu 900 metrekarelik alan bakanlığımızın izinleriyle ziyarete açılacak. Bu ziyarete açma çalışmalarında Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri, destekleri ve sonrasında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, DOĞAKA ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destekleri ile gerçekleşecek. Ziyarete açma çalışmalarında öncelikle mozaiklerimizin restorasyonu, konservasyonu gerçekleştirilecek.
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

    Sonra tabii alanı dış etkenlerden korumak için dış duvar örgüleri, çatı sistemi ve ziyaretçilerimizin rahatlıklar kültür varlıklarını görebilmesi için yürüme yolları gerçekleştirilecek. Işıklandırma, kamera sistemleri gibi tesisatlarımız da alan içerisinde gerçekleştirilecek. Germanicia Antik Kenti'nde 2 adet ziyarete açık alan bulunuyor. Bu alanlardan bir tanesi 300 metrekarelik diğer 480 metrekarelik alandır. Ancak son ziyarete açılacak alanımız bunlara göre biraz daha büyük olup 900 metrekarelik bir alanı kapsamakta" ifadelerini kullandı.

     

     
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

    Acıpayam son olarak Germanicia Antik Kenti mozaikleri yerinde korunup yerinde ziyarete açıldığını vurgulayarak, "Alanda önce kazı çalışmaları sonrası tahribatlar olduğunu görmekteyiz, bu tahribatların uzman restoratörler tarafından konservasyonları, restorasyonları gerçekleştiriliyor ve akabinde fiziksel etkenlerden korunması için de duvar örgüleri ve çatı sistemleriyle mozaiklerimiz korunuyor ve 24 saat güvenlik görevlilerimiz bulunuyor. Gece görüşlü kamera sistemleriyle de koruma altına alınmaktadır" dedi.
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor
  • Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

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