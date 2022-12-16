Sonra tabii alanı dış etkenlerden korumak için dış duvar örgüleri, çatı sistemi ve ziyaretçilerimizin rahatlıklar kültür varlıklarını görebilmesi için yürüme yolları gerçekleştirilecek. Işıklandırma, kamera sistemleri gibi tesisatlarımız da alan içerisinde gerçekleştirilecek. Germanicia Antik Kenti'nde 2 adet ziyarete açık alan bulunuyor. Bu alanlardan bir tanesi 300 metrekarelik diğer 480 metrekarelik alandır. Ancak son ziyarete açılacak alanımız bunlara göre biraz daha büyük olup 900 metrekarelik bir alanı kapsamakta" ifadelerini kullandı.