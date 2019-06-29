İl Jandarma Komutanlığınca 422 personelin katılımıyla kent genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. 15 bin 974 kişinin sorgulandığı uygulamada, 26 bakaya ile çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uygulamada, 182 iş yeri ile 81 umuma açık yer ve 6 metruk bina kontrol edildi. 4 bin 117 aracın incelendiği uygulamada 45 araca 23 bin 882 lira cezai işlem uyguladı, 19 araç trafikten men edildi.

19 düzensiz göçmene de 13 bin 433 lira idari ceza uygulandı. Bu arada, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 araç içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçlardaki 4 şahıs hakkında da işlem yaptı.