Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

Elbistan ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan Ö.K'yi cep telefonuyla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak evde bulunan para ve altınların incelenmek üzere alınacağını, işlem sonrası geri verileceğini söyledi.

2 MİLYON LİRALIK ALTININI KAPTIRDI

AA'nın haberine göre, şüphelilerin yönlendirmesine inanan Ö.K, yaklaşık 2 milyon 150 bin lira değerindeki altınlarını poşete koyarak evinin yakınında araçla gelen 2 kişiye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.K'nin durumu bildirmesi üzerine Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay saatini belirleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın marka, model ve plakasını tespit etti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen ekipler, aracın Şanlıurfa'dan kiralandığını ve olayın ardından bu kente döndüğünü belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldü.

ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ; 2 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerin bulunduğu araç, Şanlıurfa girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, Elbistan'da dolandırılan altınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. (31) ile İ.B. (29), işlemlerinin ardından Elbistan'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.