        Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

        Kahramanmaraş Elbistan'ta, kendilerini polis olarak tanıtarak "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla bir vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 03:18 Güncelleme:
        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama
        Elbistan ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan Ö.K'yi cep telefonuyla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak evde bulunan para ve altınların incelenmek üzere alınacağını, işlem sonrası geri verileceğini söyledi.

        2 MİLYON LİRALIK ALTININI KAPTIRDI

        AA'nın haberine göre, şüphelilerin yönlendirmesine inanan Ö.K, yaklaşık 2 milyon 150 bin lira değerindeki altınlarını poşete koyarak evinin yakınında araçla gelen 2 kişiye teslim etti.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.K'nin durumu bildirmesi üzerine Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay saatini belirleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın marka, model ve plakasını tespit etti.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen ekipler, aracın Şanlıurfa'dan kiralandığını ve olayın ardından bu kente döndüğünü belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldü.

        ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ; 2 ZANLI TUTUKLANDI

        Şüphelilerin bulunduğu araç, Şanlıurfa girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, Elbistan'da dolandırılan altınlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.A. (31) ile İ.B. (29), işlemlerinin ardından Elbistan'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İlaçta euro kuru artırıldı

        İlaçta euro kuru artırıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Trump kimleri görevden aldı?
        Trump kimleri görevden aldı?
        APP plakalarda denetim başladı
        APP plakalarda denetim başladı
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası