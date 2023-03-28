KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA DEPREM!

Deprem felaketinin ardından hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar devam ediyor. 28 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde yeni bir sarsıntı meydana geldi. İşte 28 Mart Salı son dakika depremler listesi...

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