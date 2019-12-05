Kahvenin faydaları nelerdir?

Kahve; aromatik bir kokuya ve kiraz çekirdeklerine benzeyen yapıya sahip bir bitkidir. Tropikal sıcak iklimlerde yetişmektedir. Kahve çekirdeklerinin içeriğinde klorojenik asit, sitrik ve malic asit, asetik ve antioksidanlar ile kafein bulunmaktadır.

Zararlı olduğu söylense de kahvenin oldukça çok yararı bulunmaktadır. Bunlar;