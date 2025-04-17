Kalben’in sahnede sergilediği dans dikkat çekti
Ünlü şarkıcı Kalben, sahnedeki kendine özgü dans figürleriyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti
Giriş: 17.04.2025 - 23:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:29
Şarkıcılar sahne şovlarıyla sıkça adlarından söz ettirir. Bu isimlerden biri de kendine özgü dansıyla Kalben oldu. Kalben, çıktığı sahnede sergilediği ilginç dans figürleriyle dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının bu performansı, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.
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