Dünyaca ünlü estetik cerrahi uzmanlarını bir araya getiren Aestheticstanbul sempozyumunun açılışı dün gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk gününde alanında uzman estetik cerrahi uzmanları tarafından 9 ameliyat yapıldı. Bu ameliyatlar 60'a yakın tıp öğrencisi ve estetik cerrahi uzmanı tarafından canlı canlı izlendi. İstanbul'da bir araya gelen dünyaca ünlü estetik cerrahi uzmanları 2018'de en çok yapılan operasyonlar ve 2019'un estetik trendleri hakkında açıklamalarda bulundu.

8 ADIMDA KOLAYCA KALÇA DİKLEŞTİREN HAREKETLER!

KALÇA AMELİYATLARINDA KIM KARDASHIAN'IN ETKİSİ BÜYÜK

DHA'nın haberine göre; Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Aris Sterodimas, önümüzdeki yıl estetik alanında kalça ameliyatlarının ön planda olacağına dikkat çekti. Sosyal medyanın ve ünlü isimlerin bu ameliyatlarda etkisi olduğunu ifade eden Dr. Aris Sterodimas, "Dünya Enternasyonal Estetik Enstitüsü en çok gerçekleştirilen estetik ameliyatların sırasıyla kalça büyütme, göğüs büyütme ve burun ameliyatı olduğunu açıkladı. Türkiye de Yunanistan, İngiltere ve bütün Avrupa gibi aynı estetik trendini takip ediyor. Türkiye'de de ilk sırada kalça ameliyatları yer alıyor. Bunu göğüs ve burun ameliyatları takip ediyor. 2019'da da çok büyük bir farklılık beklemiyoruz. Çünkü sosyal medya ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin etkisiyle kalça ameliyatlarının ön plana çıkacağını 2019 hatta 2020'de de bu trendin büyüyerek devam edeceğini öngörüyorum" dedi.

OPERASYON ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Estetik operasyon geçirecek kişilerin takip etmeleri gereken üç önemli nokta olduğunu vurgulayan Dr. Sterodimas, "Bunlardan ilki doktorun kendisi. Tercihen kişi bu hekimin ülkesinde kayıtlı ve tecrübeli bir doktor olmasına dikkat etmeli. İkincisi o doktor tarafından ameliyat edilmiş kişilerin referansları da çok önemli. Üçüncüsü ise bilinen iyi hastanelerin tercih edilmesi. Kişi vücudunun şekline hakim olmalı ve gerekenden fazla operasyon istememeli" diye konuştu. Türkiye'de estetik sektörünün büyüklüğünün 1.2 milyar dolara ulaştığını belirten Sterodimas, Türkiye'nin dünyanın 5'inci önemli estetik merkezi olduğunu söyledi.

KALÇALARINIZIN ŞEKLİ BUNLARDAN BİRİYSE...

"KADINLAR MUTLU OLMAK İSTİYORLAR"

Sempozyum kapsamında kalça büyütme operasyonu gerçekleştiren Brezilyalı Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Beatriz Nicaretta ise gelecek yıl yağ ve kök hücre transferlerinin gündemde olacağını belirterek, "Kadınlar daha iyi hissetmek ve mutlu görünmek istiyorlar. Haliyle bu noktada da çok büyük bir operasyon geçirmeden küçücük dokunuşlarla kendilerini çok farklı hissedebilecekleri noktaya doğru gitmeye çalışıyorlar. Bu nedenle de alınan yağ ve kök hücre transferleri yalnızca bu yılın değil 2019'un da trendi olacak" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK YARALARLA BÜYÜK OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

ABD'li Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Luiz Toledo ise bıçak altına yatmaktan korkan ancak estetik ameliyat olmak isteyen kişilere ise şu tavsiyelerde bulundu: "Estetik ameliyatlar kolay operasyonlar değil. Bazı insanlar da bu ameliyatlardan çok korkuyor. O nedenle bıçak altına yatmaktan korkan kişiler için botoks, dolgu, küçük gerdirmeler önerebiliriz. Yaş ilerledikçe insanların bu korkuları azalıyor. Çünkü kendilerini daha iyi hissetmek istiyorlar. Küçük operasyonlarla kendilerini büyük operasyonlara hazırlamış oluyorlar. Eskiden büyük yaralar açarak küçücük bir yağ transferiyle büyük ameliyatlar gerçekleştiriyorduk. 1980'lerden itibaren Liposuction (yağ aldırma) ile birlikte estetik dünyası çok değişti. Şimdi çok küçük yaralarla çok büyük ameliyatları rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Teknoloji sürekli değişiyor. Daha az yaralı ve büyük ameliyatların olası olacağını biliyoruz."

"KİŞİNİN KENDİ HÜCRESİYLE ESTETİK DEVRİ"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte estetik dünyasında da önemli değişim ve gelişimlerin olduğunu vurgulayan Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Steve Cohen ise kişinin kendi hücresiyle estetik operasyon yapılabildiğini anlattı.

Dr. Cohen, "Eskiden bir liposuction vardı ve onunla yağlar aldırılırdı. Şu anda o teknolojinin yenilenmesi ile ilgili bir çalışma var. Eskiden yağ alıyorduk ondan kurtuluyorduk. Şu anda aldığımız o yağ ile heykel gibi vücuda şekil veriyoruz. İnsanların yaşı geçtikçe daha bilimsel bir yaklaşımı olduğunu görüyoruz. Haliyle bu yaklaşımın her konuda devam edeceğini düşünüyorum. Erkekler için plastik cerrahi devam edecek çünkü onlar tarafından daha çok kabul görmeye başladı. Hem kadınlar hem de erkekler için söyleyebileceğimiz şey doku kaybı. Şu anda ise, doku kaybını uzun vadede nasıl engelleyebiliriz, 2019'da da bunun üzerine çalışmalar sürecek. Kendi hücrelerimizi vücudumuza naklederek kendimizin bir parçasını tekrar yaratma üzerine bir yaklaşım hakim olacak" ifadelerini kullandı.