Yazarken 2.5, silerken 2 kat ödedik! 0:00 / 0:00

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Yapay zekâ tabanlı perakende analitiği şirketi REM People, perakendeci indirim broşürlerini (insert) takip ederek okula dönüş dönemindeki fiyat değişimlerini inceledi. Enflasyon yüzde 80’e çıkarken okula dönüş heyecanı fiyatların gölgesinde kaldı. Yapılan analize göre öğrencilerin 1 kurşun kaleme ödediği ücret 2.5 katına çıkarken, geçen yıl 6 liraya satılan silginin fiyatı 12 liraya yükseldi. Öğrencilerin en temel ihtiyaçlarından defterin fiyatı ise yüzde 100’den fazla arttı. Şirket, Türkiye dahil 7 ülkede yayımlanan perakendeci indirim broşürlerini (insert) takip ettiği ürünü REM Insert ile okula dönüş dönemlerindeki fiyatları karşılaştırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’deki fiyat değişimlerinin analiz edildiği karşılaştırma, çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

OKULA DÖNÜŞ BÜTÇELERİ ZORLADI REM People’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Peker, geçen ay açıklanan ve yüzde 80’e varan enflasyon rakamlarıyla okula dönüş döneminin hem alışverişçiler hem de perakendeciler için zorlu geçtiğini belirterek, “Okula dönüş alışverişi, okul çağında çocuğu olan milyonlarca aile için yıllık bir ritüel haline gelirken bu ritüel son dönemdeki enflasyon ile bütçeleri zorladı” dedi. REM People’ın analizinde yer alan okula dönüş dönemindeki fiyat artışlarıyla ilgili sonuçlar şöyle:

EBEVEYNLER İNDİRİM MARKETLERE YÖNELDİ “Enflasyonun artmasıyla birlikte gelir gider arasındaki makasın açılması ebeveynlerin alışverişte fiyatları daha sıkı takip etmesine yol açtı. Özellikle indirim marketlere yönelen ebeveynler alışveriş listelerini tek seferde tek marketten yapmak yerine daha uygun olan marketlere uğrama sıklıklarını artırdı. Tek noktadan öte birçok noktada birçok kez satın alma davranışı göstererek bütçelerinde tasarruf yolları aradılar.”

TABLETLER YÜZDE 80 ZAMLANDI “Tablet bilgisayarlar yüzde 80 seviyelerinde zam görürken, eğitim öğretim sezonunun vazgeçilmezi defterler yüzde 100’ün üstünde fiyat artışı gösterdi.”

KALEM ENFLASYONUN ÜZERİNDE “Açıklanan yüzde 80 seviyelerindeki enflasyon oranı ile bazı ürünlerin raftaki etiket değerli paralellik gösterirken bazı ürünlerdeki fiyat artışı enflasyonun da üzerine çıktı. Öğrendiklerini deftere yazmak isteyen öğrenciler 1 kurşun kaleme geçen yıla göre 2.5 kat daha fazla ödedi. Yazılanı silmek de artık daha zor hale geldi. Geçen sene 6 liraya silinen yanlışlar bu yıl daha kıymetli olarak 12 liraya silinebiliyor.”