Kalk Gidelim dizisi, 42. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı TRT 1'de izleyicileriyle buluşacak. TRT 1'de yayınlanacak olan Kalk Gidelim dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

KALK GİDELİM 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KALK GİDELİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Halim, Badegül’ü nikah kıymak için otelden almaya gidince, Meryem’in beklenmedik başka bir sürpriziyle karşılaşır. Diğer yandan Veli, Duru, Şakir ve Dudu da evlenmek için son hazırlıklarını yapmıştır. Asıl amaçları ilk kimin evleneceğidir. İki taraf da gizlilik için sinsi planlarını yaparken bir yandan da kına gecelerini doyasıya yaşamaktadır. Halim gibi Sevda da damat annesi olarak mahzundur. Sevda kına gecesi isterim diye bastırınca, Seyfettin de bu duruma dafa fazla dayanamaz ve Badegül’le Halim’e kına gecesi yapmak için türlü atraksiyonlara girerler. Kına gecesinde Şakir’e gizemli bir mesaj gelir ve evlenmeye bir gün kala Şakir’in kafası karışmaya başlar. Bir yandan Dudu’ya en güzel düğünü yapmak için organizasyon şirketiyle anlaşırken diğer yandan mesajın sahibi kızla da görüşmeye gider. Mustafa Ali ve Nurcan, yeğenleri Halim’in haline üzülüp Badegül’le evlenebilmesi için ellerinden geleni yaparlar. Bunun için Meryem’e ulaşmaları gerekir. Meryem’e ulaşmanın yolu ise Ercan’dan geçmektedir...

KALK GİDELİM OYUNCULARI

Ufuk Özkan (Seyfettin Dal), Erkan Sever (Mustafa Ali Dal), Ayça Varlıer (Nurcan Dal), Mehtap Bayri (Sevda Dal), Kerem Kupacı (Halil Kalkar), Fusun Kostak (Nuriye Dal Kalkar), Yıldız Kültür (Mümine Dal), Beyazıt Gülercan (Hacı Hüseyin Dal), Emin Gürsoy (Muhtar Sefer Zeytin), Nalan Okçuoğlu (Hatice Dal), Kerim Yağcı (Kahya Bodur Sadık), Aslı Omağ (Meryem Kütük), İlayda Aydın (Badegül Kütük)

Senaryosunu Baykut Badem'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Hatice Memiş'in yaptığı Kalk Gidelim dizisinin 42. yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

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