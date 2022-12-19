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Araç kullananlar dikkat! İşte kalp krizi belirtisi!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Avcı, sürücülerin direksiyonda kalp krizi geçirip, kazalara neden olabileceğini belirterek, "Kişi, araba başındaysa göğsünde sıkışma, daralma varsa bayılıyormuş gibi hissediyorsa soğuk terleme yaşıyorsa aklına kalp krizi gelsin. O an yapabileceği şey; hemen arabayı kenara çekip, istirahat etmek" dedi

Kalp krizi | Araç kullananlar dikkat! İşte kalp krizi belirtisi!
Araç kullananlar dikkat! İşte kalp krizi belirtisi!
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DHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Avcı, kalp-damar tıkanıklıklarının sık görüldüğünü belirterek, kriz sırasındaki acil müdahale ile doğru teşhisin önemine dikkat çekti.

"RİSK GRUBUNDAYSA DİKKAT ETMELİ"

DHA'da yer alan habere göre kalp krizi sırasında geçen her dakikanın kas kaybı anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Avcı, "Kişi; riskli gruptaysa tansiyon ve şeker gibi hastalıkları varsa sigara kullanıyorsa ailesinde kalp öyküsü mevcutsa yaşı ileri ve cinsiyeti erkekse özellikle dikkat etmeli.

"BOĞULUYORMUŞ GİBİ HİSSETME, NEFES ALAMAMA"

Göğsünde basınç tarzında bir ağrı, nefes alamama, boğuluyormuş gibi hisle beraber özellikle soğuk terleme, göz kararması ve iç sıkıntısı mevcutsa hastalarımız kalp krizini akıllarına getirsin. Eğer araba sürüyorsa hemen kenara çekip, park etsin. Evdeyse hiç vakit kaybetmeden 112'yi arasın, yakınlarına haber versin. Ayaktaysa otursun, oturuyorsa istirahate çekilsin" dedi.

"YETER Kİ PANİK OLMASINLAR"

Kalp krizi anında öksürmenin faydalı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Avcı, "Eğer damar tamamen tıkanmışsa her hareket netice itibarıyla kalpteki hasarı artırabilir. Dolayısıyla kalp krizinden şüphelenen bir kişi, en kısa sürede istirahat etmeli.

"YAKASINI AÇIP RAHATLAMALI"

Kıyafetlerinde kendini sıkan, daraltan bir şey varsa yaka açmak gibi kendini rahatlatmalı. İlk müdahale için birilerine haber vermeli. Yeter ki panik olmasınlar, heyecana kapılmasınlar. Ne kadar sakin olursa müdahale de o kadar başarılı olur" diye konuştu.

"BURADA FARKINDALIK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Avcı, damar tıkanmasının bir süreç olduğu, kalp krizinin ise bilinmeyen zamanda gerçekleştiğini söyledi. Bazı sürücülerin direksiyon başında kalp krizi geçirip, kazalara neden olduğunu hatırlatan Avcı, "Riskli grubu belirleyebiliyoruz fakat ne zaman kalp krizi geçireceğini belirleyemiyoruz. Burada farkındalık önemli. Kişi; araba başındaysa göğsünde bir sıkışma, daralma varsa bayılıyormuş gibi hissediyorsa soğuk terleme yaşıyorsa aklına kalp krizi gelsin. O an yapabileceği en güzel şey; hemen arabayı kenara çekip, istirahat etmek. 1-2 dakika beklesin, rahatlıyorsa tamam fakat rahatlamıyorsa en kısa zamanda 112'yi arasın" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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