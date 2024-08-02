Kalp krizi sonucu organları iflasın eşiğine gelen genç, beyni soğutularak hayata yeniden tutundu

İstanbul’da yaşayan Mehmet Göçer, göğüs ağrısı ve nefes darlığı hissetmeye başlayınca en yakınındaki hastaneye gitti. Göçer, hastanede sıra beklediği sırada bir anda yere yığıldı. Hastanede olması sayesinde hemen müdahale edilen genç adamın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı ve duran kalbine 30 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Kalbi yeniden atmaya başlayan ancak bilinci kapalı olan ve solunum cihazına bağlanan Göçer, Beykent Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

"KALP KRİZİNE EVDE YAKALANSAYDI ÖLÜM İHTİMALİ YÜZDE 100'E YAKINDI"

Bundan sonraki süreci Kardiyoloji Uzmanı Doç Dr. Savaş Sarıkaya şöyle anlattı: “Hasta geldiğinde bilinci kapalıydı ve entübe edilmişti. Hastamızın kalbinin ana damarında tıkanıklık tespit ettik ve anjiyo ünitesine aldık. Çok ani ve hızlı bir şekilde balon ve stentleme işlemiyle kalp damarını açtık. Bu tür hastaların yüzde 60-70’i, hastanede değil de evde olursa da yüzde 100’e yakını hayatını kaybeder. Genç hastalarda ölüm oranı daha yüksek oluyor. Çünkü gençlerde kollateral dediğimiz kalpteki köklü damarlar gelişmediği için, yaşlıların aksine bu damarlar aniden tıkanıyor ve kalbin kendini koruma mekanizmaları ön planda olmuyor. Bu nedenle vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Bu hastamız çok şanslı. Hem hastanede olması, hem hastanedeki ekibin ve sonraki sürecin çok iyi yönetilmesi sayesinde hayatta ve sağlık durumu gayet iyi.”

REKLAM “BEYİN 32-33 DERECEYE KADAR SOĞUTULDU" Tedavinin bundan sonraki safhasını anlatan Erişkin Yoğun Bakım Sorumlusu ve Anestezi Uzmanı Uğur Altan Işık ise, uzun süre kalbi duran Mehmet Göçer’de beyin hasarı ve çoklu organ yetmezliği başladığını belirterek, “Bu hasta bize geldiğinde durumu ağırdı. Ciddi bir beyin ödemi gelişmişti. Karaciğer enzimleri olması gereken değerlerin 20 katıydı, böbrek yetmezliği başlamıştı. Bunun için bizim bir hipotermi protokolümüz var. Bu dünyada kabul görmeye başlamış bir protokol. Özel bir cihazla beyne 72 saat süren soğutma ve sonrasında kademeli ısıtma işlemi yapılıyor. Beyin tüm vücutla beraber 32-33 dereceye kadar soğutuluyor. Hasta, kademeli ısıtmadan sonra tekrar uyandırıldı” dedi.

“Bu hastada bizim beklentilerimiz biraz korkutucuydu, zorlu bir sürece hazırlanmıştık” diyen Işık, “Bu tedavi sonrası hastayı solunum cihazından ayırabildik. Beyin ödemi olmakla beraber bilinci 4’üncü günde açıldı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği tablosu hızlı geriledi. Şu an için tedavi ile karaciğer, böbrek ve beyin fonksiyonları iyi. Bu rutin bir uygulama değil. Hipotermi protokolü için bu tür cihazları biz elimizde hazır bulunduruyoruz. Bekleme sürelerimiz daha kısa oluyor. Bazı merkezler uyguluyor ama rutin değil” şeklinde konuştu. “BEYİN HASARI OLUŞMAMASI İÇİN HEMEN HASTANEYE BAŞVURULMALI" Bu tür vakalarda engelli kalma, sekel kalma, yatalak kalma gibi ciddi beyin hasarlarının yaşandığını belirten Işık, “Bu hastalarda beyin soğutmanın ana amacı beyindeki hasarı minimize etmek. Belki sıfıra indiremeyiz ama oldukça azaltabiliriz. Bu tarz bir kalp krizi şüphesinde hemen hastaneye başvurulması ve erken safhada, 4-6 saat içerisinde hipotermi protokolüne başlanması kritik öneme sahip. Biz bu hastaya 4’üncü saatte hipotermiye başladık ve iyi bir netice alabildi” ifadelerini kullandı.