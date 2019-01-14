Kalp dostu kolesterol düşmanı olan, Orta ve Güney Amerika’da yetişen avokado; diğer bütün meyvelerin aksine ağırlıklı olarak şeker değil, sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerir.
Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, avokado yiyen bir grubun kan değerleri, yemeyen gruptakilerle kıyaslandı.
Avokado yiyenlerin toplam kolesterol seviyesi düştü, trigliserit seviyesi yüzde 20 azaldı, kötü (LDL) kolesterol seviyesi yüzde 22 azalırken, iyi (HDL) kolesterol seviyesi ise yüzde 11 arttı.
Avokado kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar ve sağlık için iyi olan mono doymamış yağlar ve bol miktarda E vitamini içerir.
Bu yağlar kolesterol seviyesini düşürür, atardamarları korur ve kan damarlarını açmaya yardım ederek kan akışının daha sağlıklı olmasını sağlar.
Fakat diyet yapan birçok insan yüksek kalori seviyesinden (1 meyvede 227 kalori) ötürü bu meyveyi yememektedir.
Kanser hücreleriyle savaşan, kalbi destekleyen, yaşlanmayı engelleyen avokado aynı zamanda bel çevresindeki yağların da düşmanıdır.
Avokado, zeytin yağında bulunan sağlıklı yağ asidi olan oleik asit açısından zengindir fakat karbonhidrat ve protein de içerir.
Diyet lifi, folik asit, B1 vitaminleri; potasyum, sodyum, magnezyum, fosfor ve kükürdün de iyi kaynaklarından biridir” dedi.
BOL LİMONLU VE SARIMSAKLI SOSLA TÜKETİN
Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Her gün 1 adet avokado yiyin; tadını sevmiyorsanız mayonez yerine kullanabilir.
Zeytinyağı, limon ve sarımsaklı sosla salatasını yapabilir veya tostun içerisine peynir yerine koyarak tüketebilirsiniz.
Bu, bir ay içerisinde trigliserit oranınızı yüzde 15 oranında düşürecektir” açıklamasında bulundu.
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