Kalp sağlığı için her gün 1 avokado!

Kalp-damar hastalığı, kolesterol ve trigliserit yüksekliği olanların doğal ilacı avokado. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kalp ve damar hastalıkları her yıl 18 milyon insanın ölümüne neden oluyor. 2030 yılında ise bu sayının 23 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. “Eğer trigliseridiniz ve kolesterolünüz yüksekse avokado tam size göre bir meyve” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Kalbiniz için her gün 1 avokado yiyebilirsiniz” diyor