Cumhurbaşkanlığı'nca yayımlanan kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi, kamu araçlarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kamu tarafından acil ve zorunlu haller dışında ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek ve kamu kurumlarında kullanılan taşıtlarda 2023 yılı sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılmaya gidilecek.

Öte yandan, kamuda kullanılacak araçların özelliklerinin de belirlendiği genelgeye göre, bundan böyle kamu aracı olarak baz donanım ile 1.6 litre ve altındaki motor hacmine sahip otomobiller tercih edilecek.

İKİNCİ ELİN ÖNÜ AÇILDI

Genelgenin dikkat çeken bir diğer kısmı da, ikinci el araçlara kamu yolunun açılmış olması oldu. Buna göre, hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda, model yılı yeni araçlar yerine daha ekonomik olan ve en fazla 10 yaşındaki otomobiller de tercih edilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kamuda hizmet aracı olarak kullanılan yabancı menşeli taşıtlara son verildi. Bunun yerine, yerli üretim otomobillerin kullanılmasına ağırlık verilmesi bekleniyor.

Genelgede belirlenen şartlar göz önüne alındığında ise, Türkiye'de üretilerek dünyaya ihraç edilen Toyota Corolla, Renault Megane ve Fiat Egea gibi otomobillerin kamuda daha sık kullanılacağı sonucuna varılabilir. Fakat, taşıtlarda 1.6 litre hacmi ve altındaki motorların tercih edilecek olması Corolla'da 1.8 litre motor hacmindeki hibrit seçeneğin önünün kapandığı anlamına geliyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre kamu araçların sayısının 108 bin 866 adet olduğu göz önüne alındığında, bu sayının 2023'e kadar 90 bin adedin altına ineceği de söylenebilir. Kamuya 2021'de alınacak araç sayısı ise 2 bin 865 olarak bütçe cetveline girmiş durumda.

2020 yılı bütçe gerekçesinde ise kamu kurum ve kuruluşlarının elindeki taşıt sayısı ise 113 bin olarak açıklanmıştı. Böylece, son 1 yılda kamunun kullandığı araç sayısının yaklaşık 5 bin adet kadar azaldığı ortaya çıkıyor.

AVRUPA'NIN ÖNÜNDEYİZ

Avrupa'da bazı ülkelerin kamu araç filo sayılarına bakıldığında, Türkiye'nin açık ara önde olduğu görülüyor. İtalya'da kamuya ait 29 bin 195 araç bulunurken, bu sayı Fransa'da 65 bin olarak kayıtlara geçmiş durumda.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugünlerde elektrikli otomobiller ile değiştirmeye hazırlandığı ülkedeki kamu araç filosunun büyüklüğü ise 645 bin adet olarak açıklanıyor.