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HaberlerOtomobilABD'de hükümetin tüm araçları elektrikli olacak - haberler
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ABD'de federal hükümetin tüm araçları elektrikli olacak

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, ayağının tozuyla hükümet araçları için yeni karar aldı. Yeni başkanın kararına göre, federal hükümetin kullandığı tüm araçlar ABD'de üretilen ve elektrikle çalışan araçlar ile değiştirilecek. ABD hükümetinin filosunda 2019 yılı itibariyle 645 bin aracın yer aldığı belirtiliyor. Federal hükümetin söz konusu araçları değiştirmek için Tesla, Ford, General Motors, Rivian, Lordstown ve Fisker gibi üreticilerden biri ya da birkaçının kapısını çalması bekleniyor

ABD'de hükümetin tüm araçları elektrikli olacak - haberler
HABERTURK.COM

ABD geçtiğimiz hafta başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, görev süresinin ilk günlerinde otomobiller hakkında bir karara imza attı. Buna göre, federal hükümetin kullandığı tüm araçlar ABD'de üretilen ve elektrikle çalışan araçlar ile değiştirilecek.

Söz konusu adımın ülkenin otomotiv endüstrisi açısından yeni bir ivme yaratacağı belirtiliyor.

ABD hükümetinin filosunda 2019 yılı itibariyle 645 bin aracın yer aldığı belirtiliyor. Bu araçların 224 bini otomobil iken, 412 bin adedi isi ticari araçlar olarak açıklanıyor.

TESLA İLK KEZ DEVLET ARACI OLABİLİR

Biden'ın kararı ülkedeki en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla'nın tarihinde ilk defa devlet tarafından kullanılmasına yol açabilir. Fakat uzmanlar Tesla'nın araçlarının pahalılığına ve şirket çalışanları arasında sendikalaşma oranın düşük olmasına işaret ederek, fedaral hükümetin diğer üreticilere yönelebileceğini kaydediyor.

Ülkedeki diğer üreticiler Ford ve General Motors'un hali hazırda büyük miktarlarda elektrikli araç üretimi bulunmuyor. Fakat her iki şirketin de federal hükümetin kararını etkileyecek sendikaları bulunuyor.

GM'in kısa bir süre önce 27 milyar dolarlık yatırım ile elektrikli araçlara ağırlık vereceği biliniyor. Bu kapsamda şirketin 2025 yılına kadar 30 adet elektrikli aracı piyasa sürecek olması Biden tarafından tercih edilmesine yol açabilir.

Ford ise hafif ticari aracı Transit'in tam elektrikli versiyonunu önceki aylarda tanıtmıştı. Avrupa pazarı için Otosan'ın fabrikasında üretilecek söz konusu model haricinde, Ford'un Mustang modelinin elektrikle çalışan bir versiyonu da yollara bulunuyor.

ABD'de sadece elektrikli araç üreten markalar arasında ise Rivian, Lordstown ve Fisker da yer alıyor. Amazon ile işbirliği açıklayan Rivian, geliştirdiği SUV ve pick-up model ile dikkat çekiyor. Lordstown elektrikli pick-up üzerinde çalışırken, Fisker ise yüksek performanslı ve çevreci yönü yüksek elektrikli araçlar geliştiriyor.

MAKAM ARACINI HENÜZ KAPSAMIYOR

Biden'ın kararının kendi makam aracını kapsayıp kapsamayacağı henüz netleşmiş değil. ABD'de başkanların makam araçları ülkedeki üreticilerden tarafından özel olarak üretiliyor ve gizli servis tarafından çeşitli güvenlik önlemleri ile donatılıyor.

ABD Başkanı'nın güncel makam otomobili General Motors markalarından Cadillac tarafından üretiliyor. Devasa ölçülere sahip otomobil orantısız tasarımı yüzünden ülkede 'canavar' olarak anılıyor. Federal kayıtlara göre, geliştirme maliyeti 15.8 milyon doları bulan otomobilden, Beyaz Saray'da en az iki adet bulunuyor.

Makam otomobili hakkında detaylı bilgiler açıklanmamış olsa da, aracın herhangi bir kimyasal yada biyolojik saldırıya karşın kendine ait bir oksijen sağlayıcısının bulunduğu kaydediliyor. Diğer güvenlik ekipmanları arasında ise, füze savunma sistemi, başkanın kan örneğinin yer aldığı sağlık kiti ve göz yaşartıcı bomba atar bulunuyor.

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