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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 8 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı. Soruşturma başlatan polis, şüphelilerin, tarihi eser kaçakçısı olduğunu ve belirli bölgelerde kaçak kazı yaparak define aradıklarını tespit edip, teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu, şüphelilerin, kaçak kazı yaparken kullandıkları araçlara kamu kurumları ile belediyelerin amblemlerini yapıştırıp, kendilerini kamu görevlisiymiş gibi göstererek define aradıkları belirlendi.
144 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre takibin ardından dün harekete geçen polis, Çamlık Dağı'nda kaçak kazı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 190 sikke ile vazo, testi, mızrak ucu ve takıdan oluşan toplam 144 parça tarihi eser ile kaçak kazıda kullanılan cihazlar ve aletler ele geçirildi.
BEŞ UYGARLIĞA AİT ESERLER MÜZEYE GİTTİ
Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eserlerin Osmanlı, Roma, Helenistik, Grek ve Bizans dönemlerine ait olduğu bildirildi. Eserlerin üzerlerinde bulunan kabartma ve figürlerde, Didim'deki Apollon Tapınağı'ndaki Medusa'nın betimlemesinin yapıldığı, tanrı ve tanrıça figürleri ile hayvan figürlerinin olduğu, İsa portresinin ve imparator ile eşinin figürlerinin bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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