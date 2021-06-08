Efsane dizi Çukur ekranlara veda ederken seyircilere bir hediye bıraktı. Kamufle ve Toygar Işıklı’nın Çukur dizisindeki yeni teklisi Savaşın İçindeyim şarkısına klip geldi.
Çukur'un finali için başarılı rapçi Kamufle ile dizinin müziklerine de imza atan ünlü besteci Işıklı'nın düet yaptığı şarkı, dizide çaldığı andan itibaren sosyal medya platformlarında en çok arananlar arasına girdi. Dizinin hayranlarının ve müzikseverlerin çok beğendiği, sözlerini Ekin Atalar'ın yazdığı bestesini Toygar Işıklı'nın yaptığı ‘Savaşın İçindeyim’ bu akşamdan itibaren 3 ay boyunca sadece dijital müzik servisi Deezer’da dinlenebilecek.
SAVAŞIN İÇİNDEYİM ŞARKI SÖZLERİ
Bi savaşın içindeyim yangının ortasında
Ve bil ki yanlız değilim ben bütün ailem yanımda
Sağıma dönsem zahir soluma dönsem batın
Kapattım gözlerimi harla ruhum yangın
Savaşın içimdesin yangının ortasında
Bil ki yanlız değilsin şu hainler arasında
Şahin gözler tepende katmerli gök kubbe
Yengisi anançtır ve yangını da kendine
Yaşam bulmak için yutulan bağlılık yeminleri
Yazsan da bozsan da silsen de nafile
Canını kurtarmak isteyen onu yetirecektir
Ağlayıp bağırsan da yazsan da kime ne
Bir katmerli gök kubbe kutsallığı kan
Bir katmerli gök kubbe yengisi anaç
Bir katmerli gök kubbe sevdası bıçak
Bir katmerli gök kubbe yangını kendine
Ne kadar güçlüyüz ve ne kadar karşı koyabiliriz ki kadere
İnce bir yol uzanır Oidipus’dan Michael Corleone’ye
Sesin kör nefsin yük
Kalbim korku uyutlar
Ruhum yaz dilim boz
Aklım korkanım haz
Ben varsam var bu dünyada
Ve yoksam biter macera
Sen varsan var bu dünya
Ve yoksan bitmez macera
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