Efsane dizi Çukur ekranlara veda ederken seyircilere bir hediye bıraktı. Kamufle ve Toygar Işıklı’nın Çukur dizisindeki yeni teklisi Savaşın İçindeyim şarkısına klip geldi.

Çukur'un finali için başarılı rapçi Kamufle ile dizinin müziklerine de imza atan ünlü besteci Işıklı'nın düet yaptığı şarkı, dizide çaldığı andan itibaren sosyal medya platformlarında en çok arananlar arasına girdi. Dizinin hayranlarının ve müzikseverlerin çok beğendiği, sözlerini Ekin Atalar'ın yazdığı bestesini Toygar Işıklı'nın yaptığı ‘Savaşın İçindeyim’ bu akşamdan itibaren 3 ay boyunca sadece dijital müzik servisi Deezer’da dinlenebilecek.

SAVAŞIN İÇİNDEYİM ŞARKI SÖZLERİ

Bi savaşın içindeyim yangının ortasında

Ve bil ki yanlız değilim ben bütün ailem yanımda

Sağıma dönsem zahir soluma dönsem batın

Kapattım gözlerimi harla ruhum yangın

Savaşın içimdesin yangının ortasında

Bil ki yanlız değilsin şu hainler arasında

Şahin gözler tepende katmerli gök kubbe

Yengisi anançtır ve yangını da kendine

Yaşam bulmak için yutulan bağlılık yeminleri

Yazsan da bozsan da silsen de nafile

Canını kurtarmak isteyen onu yetirecektir

Ağlayıp bağırsan da yazsan da kime ne

Bir katmerli gök kubbe kutsallığı kan

Bir katmerli gök kubbe yengisi anaç

Bir katmerli gök kubbe sevdası bıçak

Bir katmerli gök kubbe yangını kendine

Ne kadar güçlüyüz ve ne kadar karşı koyabiliriz ki kadere

İnce bir yol uzanır Oidipus’dan Michael Corleone’ye

Sesin kör nefsin yük

Kalbim korku uyutlar

Ruhum yaz dilim boz

Aklım korkanım haz

Ben varsam var bu dünyada

Ve yoksam biter macera

Sen varsan var bu dünya

Ve yoksan bitmez macera