Show TV'nin, Türkiye televizyon tarihinin kült yapımları arasına adını yazdıran, Ay Yapım imzalı, efsane dizisi 'Çukur' muhteşem bir finalle ekranlara veda etti. Dört sezon boyunca pazartesi akşamlarına damga vuran ve birçok ilke imza atan 'Çukur' dizisi, gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybettiği, kimin yaşayıp, kimin öldüğü soruları cevap buldu. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Ercan Kesal, Damla Sönmez, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin rol aldığı dizinin unutulmaz bir vedasında Çukur için her şey sonsuza kadar değişti. Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizinin final bölümüne damga vuran onlardan birisi de rapçi Kamufle ve usta müzisyen Toygar Işıklı'nın Çukur için özel olarak hazırladıkları ‘Savaşın İçindeyim’ şarkısı oldu.

Bugüne kadar Gazapizm, Fuat, Eypio, Adamlar gibi birçok grup ve şarkıcının eserlerinin dinleyiciyle buluştuğu Çukur'un finali için bayarılı rapçi Kamufle ile dizinin müziklerine de imza atan ünlü besteci Işıklı'nın düet yaptığı şarkı, dizide çaldığı andan itibaren sosyal medya platformlarında en çok arananlar arasına girdi. Dizinin hayranlarının ve müzikseverlerin çok beğendiği, sözlerini Ekin Atalar'ın yazdığı bestesini Toygar Işıklı'nın yaptığı ‘Savaşın İçindeyim’ bu akşamdan itibaren 3 ay boyunca sadece dijital müzik servisi Deezer’da dinlenebilecek.

Her dinleyicinin benzersiz müzik DNA’sı olduğuna inanan ve bunun için kişiselleştirilmiş müzik keyfini sunmayı amaçlayan Deezer, Flow özelliği ile Çukur fanları dört sezon boyunca dinledikleri dizinin şarkıları arasından en sevdiklerini kendilerine özel listeler üzerinden dinleme imkanı sunuyor. 180’den fazla ülkede, 73 milyon müzik parçasını aylık 16 milyon aktif kullanıcıya ulaştıran Deezer, herhangi bir cihazdan dünyanın en büyük ve en çok çeşitliliğe sahip müzik kataloglarına erişim imkânı sunuyor. Deezer akıllı telefon, tablet, PC, dizüstü bilgisayar, ev ses sistemi, bağlantılı araç ya da akıllı TV gibi sevdiğiniz cihazlarda kullanılabiliyor; iPhone, iPad, Android ve Windows cihazlarından veya deezer.com web adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Deezer, 'Flow'un yanı sıra 'Lyrics' özelliğişye şarkının sözlerini eş zamanlı olarak takip etmenizi 'Songcatcher' özelliğiyle de bulunduğunuz ortamda çalınan şarkının ne olduğunu buluyor ve eğer istenirse direkt olarak kişisel arşive alınmasını sağlıyor.

Kullanıcıların yeni içerikleri kategori ve türe göre aramayabilmelerini ve keşfetmelerine imkan tanıyan 'Channels' (Kanallar) özelliğinin yanı sıra 'Dark Mode'la koyu renkli arka planı seçebiliyorsunuz. Deezer 20’nin üzerinde müzik kategorisi, haber, podcast, okasyon ve tercih tabanlı özel yapım içerik kanalına sahip bulunuyor. Her hafta güncellenen ve kullanıcılara daha önce hiç Deezer üzerinde dinlemedikleri ancak zevklerine uygun parçalar sunan Discovery (Keşif) seçeneğiyle birlikte kullanıcılarına müzikten kişisel gelişime, yemekten tarihe ve komediye 11 kategori ve 15 farklı tarzda uluslararası ve yerel podcast yayınını sunuyor.