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        Haberler Dünya Kanada'ya yönelik vergiler 1 ay durduruldu | Dış Haberler

        Kanada'ya yönelik vergiler 1 ay durduruldu

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen ürünler için yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada ilgili verginin 1 ay süreyle durdurulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 01:23 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:23
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        Kanada'ya yönelik vergiler 1 ay durduruldu
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        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında ABD'nin ülkeye getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıkladı.

        Trudeau, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump ile iyi bir görüşme yaptıklarını belirten Trudeau, Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık sınır planı uygulayacağını aktardı.

        Trudeau, sınırı yeni helikopterler, teknoloji ve personelle güçlendireceklerini, Amerikalı ortaklarıyla koordinasyonu ve fentanil akışını durdurmak için kaynakları artıracaklarını aktardı.

        Yaklaşık 10 bin personelin sınırı korumak için çalıştığını ve çalışacağını belirten Trudeau, ayrıca Kanada'nın bir "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunduğunu, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü" başlatılacağını ifade etti.

        Organize suç ve fentanil konusunda yeni bir istihbarat yönergesi de imzaladığını ve bunu 200 milyon dolarla destekleyeceklerini belirten Trudeau, "Birlikte çalışırken, gümrük vergisi tasarısı en az 30 gün süreyle durdurulacak." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

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