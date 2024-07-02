Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kanun yararına bozma dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Kanun yararına bozma dilekçesi örneği

        Kanun yararına bozma dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Kanun yararına bozma dilekçesi örneği

        Kanun yararına bozma dilekçesi, hukuki bir kararın veya işlemdeki bir hukuka aykırılığın ortadan kaldırılması amacıyla yargı mercilerine sunulan önemli bir başvuru türüdür. Türk hukuk sisteminde, yüksek yargı organları olan Yargıtay ve Danıştay'a bu dilekçelerle başvurulabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu dilekçeler, yargılama sürecinde hukuka aykırı bir durumun düzeltilmesi veya hukuki bir belirsizliğin giderilmesi amacı taşır. Kanun yararına bozma talepleri, adaletin tecellisi ve hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda bir mekanizma olarak hukukun temel prensipleriyle uyum içinde işler. Bu dilekçeler, hukuki süreçlerin dürüstlüğünü ve güvenilirliğini sağlama noktasında büyük bir rol oynar. Peki, kanun yararına bozma dilekçesi nedir? Kanun yararına bozma dilekçesi nasıl yazılır?

        Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nedir?

        Kanun yararına bozma dilekçesi, Türk yargı sisteminde kesinleşmiş mahkeme kararlarının, hukuki bir noksanlık veya hata bulunduğunda, Yargıtay'a başvurularak yeniden değerlendirilmesi için yazılan bir başvuru dilekçesidir. Bu hukuki yol, mahkeme kararlarının hukuka uygunluğunun ve adaletin sağlanması açısından önem taşır.

        Kanun yararına bozma, Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) ve Türk Medeni Usul Kanunu (MUK) gibi yasal düzenlemelerle düzenlenmiş bir inceleme yoludur. Genellikle yargı kararlarının üst mahkemece gözden geçirilmesi için kullanılan bu yol, belirli koşulların sağlanması durumunda başvurulabilir. Bunlar arasında, mahkeme kararında hukuki bir noksanlık veya hata bulunması, mevcut delillerin eksik veya hatalı değerlendirilmiş olması gibi durumlar yer alır.

        Dilekçe, Yargıtay'a sunulacak şekilde hazırlanır ve belirli formatta olmalıdır. Dilekçede, hangi mahkeme kararına karşı başvurulduğu, hangi hukuki noksanlık veya hatanın bulunduğu, kararın hangi yasal dayanaklar çerçevesinde bozulması gerektiği gibi detaylar net bir şekilde ifade edilmelidir. Ayrıca, kanun yararına bozma dilekçesi hazırlanırken ilgili yasal düzenlemelere ve içtihatlarla belirlenmiş prensiplere uygunluk sağlanmalıdır.

        Kanun yararına bozma dilekçesi, yargı kararlarının adalet ve hukuka uygunluğunun sağlanması için bir araç olup, doğru ve detaylı bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu süreç, yargı sistemimizin işleyişinde adaletin tecellisi için kritik bir mekanizmayı temsil eder.

        2

        Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

        Kanun yararına bozma dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken adımları takip etmek, başvurunun etkin ve hukuki açıdan geçerli olmasını sağlar. İlk adım olarak, başvuru yapılacak mercii belirlemek önemlidir. Dilekçenin hangi mahkemeye veya Yargıtay Dairesine hitaben yazılacağı belirlenmeli ve bu merciinin adı, dosya numarası, taraf isimleri gibi bilgiler dilekçe içinde açıkça yer almalıdır.

        Dilekçe formatı oluşturulurken, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun resmi bir dil kullanılmalıdır. Dilekçenin başında, "Sayın ..." şeklinde hitap edilerek başlanabilir. Ardından, konu başlığı olarak "Kanun Yararına Bozma Talebi" gibi açıklayıcı bir ifade kullanılmalı ve dilekçenin amacı net bir şekilde belirtilmelidir.

        Gerekçe bölümü, dilekçenin en kritik kısmını oluşturur. Burada, mahkeme kararında hangi hukuki eksiklik veya hatanın bulunduğu detaylı olarak açıklanmalıdır. Kanun maddelerine, içtihat örneklerine veya diğer yasal kaynaklara atıfta bulunularak, başvurunun dayandığı hukuki argümanlar güçlendirilmelidir. Bu şekilde talebin doğruluğu ve meşruiyeti hakimlere açık bir şekilde aktarılabilir.

        Talepler bölümünde ise, Kanun yararına bozma yoluyla ne talep edildiği net bir şekilde belirtilmelidir. Örneğin, kararın bozulması, yeniden yargılama yapılması veya başka bir hukuki düzenleme talep edilebilir. Bu taleplerin dilekçenin sonunda özlü ve açık bir şekilde ifade edilmesi önemlidir.

        Ek olarak dilekçe imzalanmalı ve gerekli ise eklerle desteklenmelidir. İlgili mahkeme veya Yargıtay'ın istediği belgeler eksiksiz olarak eklenmeli ve başvuru süreciyle ilgili her detayın titizlikle takip edildiği gösterilmelidir. Bu adımları takip ederek hazırlanan kanun yararına bozma dilekçesi, hukuki süreçlerde adil bir değerlendirme için önemli bir araç olacaktır. Her bir adımın özenle yerine getirilmesi, başvurunun etkinliğini artırarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

        3

        Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği

        Yazılması gereken kanun yararına bozma dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir.

        Tarih

        İlgili Mercii

        Dosya Numarası:

        Tarafların İsimleri:

        Konu: Kanun Yararına Bozma Talebim Hakkında

        İlgili mahkeme tarafından verilen kararın kanun yararına bozulması talebimle bu dilekçemi sunmaktayım. Aşağıda taleplerimi ve gerekçelerimi detaylı bir şekilde açıklamaktayım:

        Gerekçeler:

        [...] (Dilekçenin devamı için gerekçelerin açıklandığı bölüm)

        Taleplerim:

        İlgili mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını talep ediyorum.

        Yeniden yargılama yapılmasını ve adil bir şekilde değerlendirme yapılmasını talep ediyorum.

        Ekler:

        İlgili mahkeme kararı ve gerekçeli karar metni

        İlgili kanun maddeleri ve içtihat örnekleri

        Yukarıda belirtilen taleplerim ve gerekçelerim doğrultusunda, kanun yararına bozma talebimi saygılarımla arz ederim.

        Saygılarımla,

        Ad- Soyad:

        İmza:

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı