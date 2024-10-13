Kanye West'e eski asistanından dava: Bana ilaç verip tecavüz etti
Kanye West'in eski asistanı Lauren Pisciotta, ünlü rapçinin yıllar önce kendisine ilaç verip tecavüz ettiği iddiasıyla dava açtı
Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Sean 'Diddy' Combs'un verdiği bir partide, eski asistanına ilaç verip tecavüz ettiği suçlamasıyla karşı karşıya.
Asistan Lauren Pisciotta, haziran ayında West'e, 2021-2022 yılları arasında çalışırken, kendisine cinsel tacizde bulunduğu ve onu takip ettiği iddiasıyla dava açmıştı.
Cuma günü güncellenen 88 sayfalık dava dosyasında Pisciotta, onlarca yeni iddiayı gündeme getirdi.
Eski asistan, West'in cinsel takıntılarını ve aynı zamanda eşi Bianca Censori'nin annesi de dahil olmak üzere hedeflediği bazı kadınların anneleriyle cinsel birliktelik kurmak istemesine yönelik fetişinin olduğunu iddia etti.
Davada, West'in kötü şöhretli olduğu iddia edilen seks partileri ve bu partilerde personeli gamalı haç çizmeye zorlamayı da içeren neo-Nazi görüşlerinin nasıl yer aldığıyla ilgili ayrıntılar bulunuyor.
Ancak en ciddi iddiası, West için çalışmadan yıllar önce şarkıcının kendisine ilaç verip tecavüz ettiğiydi.
"DIDDY'NİN PARTİSİNDE TANIŞTIK"
Pisciotta, West ile nasıl tanıştıklarını anlatırken, müzisyen olan müşterisini Sean 'Diddy' Combs'la birlikte düzenlediği bir stüdyo buluşmasına ve partiye davet ettiği güne işaret etti. Pisciotta'nın iddiasına göre West, Santa Monica stüdyosundaki etkinlikteki herkesin, eğer kalmak istiyorlarsa içki içmesi gerektiğini duyurdu ve kendisine West tarafından bir içecek verildi. Dava dilekçesinde, Pisciotta'nın birkaç yudum aldıktan sonra 'birdenbire yönünü şaşırdığını hissetmeye başladığı ve farklı bir duruma girmeye başladığı' yazıyordu.
"OLAYI YILLAR SONRA KANYE WEST'TEN ÖĞRENDİM"
İddianamede, Pisciotta için, "Vücudu ve konuşması üzerinde daha az kontrole sahip olduğunu hissetti ve bu noktada geceye dair anları hatırlamıyor" bilgisi yer aldı.
Eski asistan ertesi gün, o akşamı hatırlayamadığı ve müzisyen müşterisinin olanları tartışmayı reddetmesi nedeniyle utandığını hissettiğini belirtti.
Pisciotta, müzisyen müşterisinin neden o gece hakkında konuşamayacak kadar travma geçirdiğini ve rahatsız olduğunu ancak yıllar sonra öğrendiğini iddia etti.
Yıllarca bir stüdyo asistanı tarafından uyuşturulduğuna inandıktan sonra tacize uğramadan o geceden kaçtığını zanneden asistan, iddiaya göre gerçeği West'ten öğrendi.
West tarafından ilaç verilip tecavüze uğradığını öğrendikten sonra şok geçirdiğini söyleyen Pisciotta, West'e geceyle ilgili hiçbir anısının olmadığını söylediğini ve West'in de "Kadınlar hatırlamadıklarını söylemeyi severler" dediğini iddia etti.
Pisciotta'nın davası, West'in gerçek doğasının 'yırtıcı, saldırgan, zorlayıcı, kaba, sapkın ve korkutucu derecede hesapçı' olduğu iddialarını içeriyor.
Davada, West'in şirketinin ofislerinde çalışanlarla sık sık cinsel birliktelik yaşadığı iddiası da yer alıyor.
"EŞİNİN ANNESİYLE İLİŞKİ KURMAK İSTİYORDU"
Davada, West'in cinsel ilişki yaşadığı kişilerin anneleriyle seks yapmak isteme konusunda bir 'tuhaflığı' olduğu iddia edildi.
Pisciotta, 28 Eylül 2022'de West ile eşi Censori arasında, kadının annesiyle seks yapmak istediği konusunda gerçekleşen bir yazışmanın ekran görüntüsünü West'in kendisine gönderdiğini iddia etti.
HENÜZ SAVUNMA YAPMADI
Pisciotta ayrıca, West'in kendisine yılda 4 milyon dolar maaş ödeme sözü verdiğini, rap şarkıcısı Jay-Z'ye bununla övündüğünü, ardından haksız yere onu işten kovduğunu ve 3 milyon dolarlık kıdem tazminatından vazgeçtiğini iddia etti.
West, ilk davasındaki iddiaları 'temelsiz' olarak nitelendirerek reddetmişti ve Pisciotta'yı şantaj ve gaspla suçlamıştı. Ancak ünlü rapçi, yeni iddialar sonrası henüz bir savunma sunmadı.