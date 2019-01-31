Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı’nın kaplıcaya gidenleri uyarmak için kullandığı slogan “Başınızı dışarıda tutun!” şeklinde. Kaplıcaya gidenlerden buradaki havuzların suyuna dalmamaları isteniyor. Peki bu uyarı doğru mu ve amacı ne? Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler, “Bu uyarının amacı toplum bireylerini amip menenjitinden korumaktır. Bu amip tatlı sularda yaşayan bir türdür ve hastalık kaplıca sularına bulaşan bu tür nedeniyle gelişmektedir” diyor ve devam ediyor; “Bu amip türü, etken sıcaklığı 28-40 santigrat derece arasında olan suları sevdiği için kaplıca sularına bulaştığında çok hızlı ürer. Buna karşın tuz oranının yüzde 2’nin üzerinde olduğu deniz suyu, nehir ağzı gibi su kütlelerinde üreyemez. En etkili dezenfektan klor olduğu için klor, amipleri yok eder.”
BELİRTİLER 3-7 GÜN SONRA
Amip menenjitinin belirtileri kaplıcaya girdikten 3-7 gün sonra başlıyor. İlk belirtiler şiddetli ve inatçı baş ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş ve uyku hali olarak sıralanıyor. Kaplıca ve kirli sularda yüzdükten sonra bu belirtilerin görüldüğü kişilerin zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor.
SU BURUNDAN GİRİYOR
Hastalığın meydana gelmesi için amiple bulaşan suyun burundan girmesi gerekiyor. Kaplıca sularının klorlanmaması halinde amip uzun süre yaşama imkanı buluyor. Yüzülen suya amip bulaşması ve çoğalma şansı bulması tehlike işareti olarak görülüyor. Kaplıca suyuna giren kişi eğer başını suyun içine sokarsa söz konusu etken nadiren de olsa burun yoluyla girerek sinirler aracılığıyla beyne kadar ulaşabiliyor. Kişi suya balıklama daldığında ise su burna daha büyük basınçla dolacağı için amiplerin yayılması kolaylaşıyor.
HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
*Banyo, duş ve yüz yıkama sırasında burna su girmesi önlenmeli ve su çekilmemelidir.
*Çocukların güvenli olmayan hortum ya da fıskiyelerle su oyunları oynamaları önlenmelidir.
*Suyun banyo ve duş musluklarından bir iki dakika akması sağlanmalıdır.
*Klorlanma etkinliğinden kuşkulanıldığında (özellikle su kesintilerinden sonra) su musluktan birkaç dakika akıtıldıktan sonra kullanılmalıdır.
*Yüzme sularına balıklama dalınmamalıdır.
*Sadece güvenli sularda yüzülmeli ya da oynanmalıdır. Kirli sulardan, ırmak, gölet, kaplıca ve yüzme havuzları gibi yerlerden uzak durulmalıdır.
*Kişiler kaplıca sularına girmeden önce ayaklarını yıkamalı, havuz suları klorlanmalı, kaplıca havuzuna verilen su süzülmeli, havuzun suyu havuzun büyüklüğüne göre düzenli aralarla yenilenmelidir.
*Portatif havuzlar, her kullanımdan sonra bir bardak çamaşır suyuna 9 bardak su katılarak hazırlanan çözelti ile 30 dakika bekletildikten sonra fırçalanıp, temizlenmeli, durulandıktan sonra ise güneşte kurutulmalıdır.
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