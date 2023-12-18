Kaplıca uyarısı! Beyin kanamasına neden olabilir Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Levent Altınay, özellikle kış aylarında fizik tedavi için başvurulan tedavi yöntemlerinden biri olan kaplıcaların sağlık için tehdit oluşturabileceğini söyledi. Doç. Dr. Altınay, "Özellikle tansiyonu olanlarda, kalp ameliyatı geçiren hastalarda ve toplardamar hastalığı, venöz yetmezlik hastalığı olanlarda sıcak uygulamayı çok önermiyoruz. Sıcak ortamda tansiyon yükselebiliyor ve kalp ritim problemlerine sebep olabiliyor. Tansiyonun aşırı yükselmesi durumunda ise beyin kanaması riski var, diğer organlarda da kanama söz konusu olabilir" uyarılarında bulundu

Etlik Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Levent Altınay, özellikle yaşlı hastalarda daha sık görülen eklem hastalıkları için sıcak uygulamalar ve kaplıca gibi yöntemlerin önerildiğini belirterek, şunları söyledi: "Özellikle tansiyonu olanlarda, kalp ameliyatı geçiren hastalarda ve toplardamar hastalığı olan venöz yetmezlik hastalığı olanlarda sıcak uygulamayı çok önermiyoruz. Bunun sebebi de şu; sıcak uygulamasında tansiyon yüksekliği, zaman zaman ritim problemleri yaşanabiliyor. İlaçların düzenli kullanımına da mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor; ama bu tarz hastalarımızda öncelikle başka yöntemleri öneriyoruz çünkü kaplıcalar gibi sıcak ortamlar tansiyonu yükseltip, kalp ritminde artışa neden olduğu için bu yöntemler sakıncalı. Bu yöntemler sırasında rahatsızlanan hastaların ise öncelikle sıcak ortama geçerek dinlenmesi ve ilacını alması gerekiyor."

TANSİYON YÜKSELMESİ BEYİN KANAMASI NEDENİ

Acil durumlarda ise bir hekime başvurulması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Altınay, "Kaplıcaları da mümkün olduğunca tercih etmemeleri gerekiyor. Eğer fizik tedavi açısından kaplıcalar ya da sıcak uygulamalar önerildiyse mümkün olduğunca tedavi sürelerinin kısa tutulmasını istiyoruz. Ortama giriş ve çıkışlarda mutlaka tansiyon ölçümünün yapılmasını öneriyoruz. Eğer sıcak ortama girmeden önce tansiyon yüksekse düşmesi beklenmeli ya da mümkünse başka bir yöntem tercih etmesini söylüyoruz. Çünkü tansiyon aşırı yükseldiği zaman beyin kanaması ve diğer organ içi kanama riski söz konusu" dedi.

"SICAK ORTAMLAR, DAMAR GENİŞLİĞİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Venöz yetmezlik hastaları ve baypas geçiren hastalar için sıcak ortamları önermediğini söyleyen Doç. Dr. Altınay, "Sıcak ortamlar bacak damarlarında genişlemeye, toplardamar hastalığında da artışa neden oluyor. Kalp ameliyatı geçirmiş, tansiyon hastalarında, baypas geçiren hastalarda özellikle tatillerde güneşlenmeyi tavsiye etmiyoruz. Yaz aylarında özellikle toplardamar hastalığı şikayetleri artıyor. Özellikle sıcak ortamların damar genişleme hastalığını artırmasının nedeni ile venöz yetmezlik poliklinik başvurularımız artıyor. Bu dönemlerde özellikle ilaçlarını aksatmamalarını ve serin ortamlarda bulunmalarını ve normal takiplerine aksatmadan devam etmelerini öneriyoruz" dedi.