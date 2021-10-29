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Kar altında Palandöken'in zirvesine 'Cumhuriyet' tırmanışı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken'in 3176 metredeki zirvesine tırmanış düzenlendi. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu bölgede, eldiveni, beresi ve uygun ayakkabısı olmayan öğrencilerin tırmanışına izin verilmedi

Kar altında Palandöken'in zirvesine 'Cumhuriyet' tırmanışı
AA

Spor Bilimleri Fakültesi ve çeşitli fakültelerden öğrenciler, Palandöken'in 2 bin 400 rakımına otobüslerle gelerek tırmanış için son hazırlıklarını yaptı.

DHA'nın haberine göre Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğretim görevlileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca ve federasyon sporcularının eşlik ettiği öğrencilere tırmanış hakkında bilgi verildi.

Tırmanışa başkanlık eden Alaattin Karaca, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ayakkabısı ve kıyafeti uygun olmayan öğrencileri uyardı. Karaca, tırmanışın güvenliği için eldiveni, beresi ve uygun ayakkabısı olmayan öğrencilerin katılmamasını istedi. Karaca, organizasyonun sağlıklı sonuçlanması için bu tedbirin alınması gerektiğini bildirdi.

Üniversitenin çeşitli fakültelerinden 300'e yakın öğrenci, Karaca rehberliğinde 2400 metre yükseklikten kar yağışı ve tipi altında zirveye hareket etti. Dağcılık Federasyonu sporcularının eşliğinde tek sıra halinde yürüyen öğrenciler organizasyonu katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Seda Günaydın, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen bu onurlu görevde yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

İlk defa Palandöken'in zirvesine çıkacağını söyleyen Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nur Su ise olumsuz hava şartlarına rağmen ilginin fazla olmasının güzel olduğunu kaydetti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca, Cumhuriyet tırmanışlarının geleneksel bir etkinlik olduğunu söyledi. Hava şartlarının kötü olmasına rağmen tırmanışa ilginin fazla olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Karaca, tırmanışın 3 saat süreceğini kaydetti. Karaca, zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılarak İstiklal Marşı okunacağını, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacağını bildirdi.

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