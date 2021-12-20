Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu
ABONE OL

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji saat verdi

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den gelen açıklama ile sorular cevabını buldu. İşte İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saat...

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji saat verdi

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Havaların soğumasıyla birlikte birçok ilde kar yağışı başladı. Bununla birlikte İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Merak edilen sorular Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika açıklama...

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni hafta rapora göre, bugün yani 20 Aralık Pazartesi itibariyle birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek.

Rapora göre hava sıcaklıkları giderek düşecek ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de belli oldu.

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI TARİHİ

Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü yani bugün İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıkları ise 8 derece dolaylarında seyredecek. Yağışın ise akşam saatlerinde özellikle saat 17.00'den sonra etkili olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Didim’deki saldırgan yeniden gözaltına alındı
GÜNDEM Bakan Koca açıkladı: Didim’deki saldırgan yeniden ...
Son dakika: 2 çocuk annesine sokakta kurşun yağmuru!
GÜNDEM 2 çocuk annesine sokakta kurşun yağmuru!
Okullar bugün tatil mi? Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi?
GÜNDEM Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi?
Son dakika: Kabine toplanıyor! Gündemde ekonomi var
GÜNDEM Kabine toplanıyor! Gündemde ekonomi var
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
GÜNDEM Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
Son dakika: Azra 16 yaşındaydı! Kahreden haber!
GÜNDEM Azra 16 yaşındaydı! Kahreden haber!
TEM otoyolunda cip bariyere çarptı: 2 yaralı
GÜNDEM TEM otoyolunda cip bariyere çarptı: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikası alev aldı
Bakırköy'de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı
GÜNDEM Otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı!
Bitlis'te karda mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı
GÜNDEM Bitlis'te karda mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.