Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Kar Spor İda Ultra, Kaz Dağları'nda doğa ve dayanıklılığı buluşturacak - Diğer Haberleri

        Kar Spor İda Ultra, Kaz Dağları'nda doğa ve dayanıklılığı buluşturacak

        Türkiye'nin önemli doğa sporları organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, bu yıl da Kaz Dağları'nda koşucuları ağırlayacak. Doğayla iç içe rotaları, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarıyla dikkat çeken Kar Spor İda Ultra, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde koşulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 16:52 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar Spor İda Ultra, doğa ve dayanıklılığı buluşturacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin önemli doğa sporları organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, bu yıl da Kaz Dağları’nda koşucuları ağırlayacak. Doğayla iç içe rotaları, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarıyla dikkat çeken Kar Spor İda Ultra, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde koşulacak.

        EFSANELERİN YOLUNDA, ZEYTİN AĞAÇLARININ GÖLGESİNDE KOŞU

        Mitolojik kaynaklarda “İda Dağı” olarak anılan Kaz Dağları, antik dönemlerden bu yana pek çok efsaneye konu oldu. Katılımcılar, bölgenin doğal güzellikleriyle birlikte tarihi köylerden, şelalelerden ve ormanlık patikalardan geçen parkurlarda koşacak. Kar Spor İda Ultra, Aeneas Kültür Yolu’nun Milli Park sınırları içinden özel izinle geçen bölümlerini de kapsayarak koşuculara eşsiz bir tarih ve doğa deneyimi sunacak. Ayrıca organizasyon, bölgedeki zeytin hasadı dönemine denk gelmesiyle Kaz Dağları’nın tarımsal ve kültürel dokusuna da tanıklık etme fırsatı verecek.

        Rossist Event tarafından Türkiye’nin kış sporlarındaki dev markası Kar Spor isim sponsorluğunda düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İDA S.A.R (Edremit Arama Kurtarma Derneği) desteklerinde, Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda, Hattuşa Vacation Thermal Club konaklama sponsorluğunda, Züber, Nuh’un Ankara Makarnası, Eker sponsorluğunda, 2AS, Salewa, Edremit Ticaret Odası co-sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Yarışın sosyal sorumluluk partneri ise Adım Adım olacak.

        REKLAM

        5 PARKURDA KIYASIYA MÜCADELE

        Kar Spor İda Ultra, katılımcılarına 8,5K, 15K, 36K, 66K ve 110K’lık 5 farklı parkurda kıyasıya mücadele imkanı sunacak. Çanakkale’den başlayarak Balıkesir’de son bulacak parkurlarıyla iki ilde koşulan tek yarış olma özelliğini elinde bulunduran organizasyonda sporcular, Kaz Dağları’nın sarp yamaçları, zeytinlikleri ve antik rotaları arasında hem dayanıklılıklarını sınayacak hem de doğayla buluşma fırsatı yakalayacak.

        110K’lık (İda Ultra) parkur, 3 bin 625 metrenin üzerinde irtifa kazanımıyla dikkatleri çekiyor. 29 Kasım Cumartesi günü saat 07.00’de Yeşilyurt Meydan’dan başlayacak yarış sırasıyla; Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Kaz Dağları Milli Parklar, Dedepınar, Kavlaklar, Çamlıbel, Kavurmacılar, Beyoba, Mehmetalan, Zeytinli, Kızılkeçili’den geçerek Güre’de sona erecek.

        66K’lık (İda Half Ultra) parkur, 2 bin 670 metrenin üzerinde irtifa kazanımıyla farklı güzergahlardan geçecek. Patika, orman ve 5 kilometrelik asfalttan geçecek sporcular, 29 Kasım Cumartesi günü Yeşilyurt’tan 07.00’de start alacaklar. Sırasıyla; Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Dedepınar, Kavlaklar, Çamlıbel’den geçecek sporcular Güre’de finişi görecekler.

        36K’lık (Run Zeus) parkur, bin 475 metrenin üzerinde irtifaya sahip. 29 Kasım Cumartesi günü saat 09.00’da Yeşilyurt Meydan’dan başlayacak yarış, Adatepe, Narlı, Doyran’ın ardından Altınoluk’ta sona erecek.

        15K’lık (Köy Koşusu) parkur 640 metrenin üzerinde irtifaya sahip. 29 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de Yeşilyurt Meydan’dan start alacak yarış, Adatepe’de son bulacak.

        8,5K’lık parkur ise 200 metrenin üzerinde bir irtifaya sahip olarak koşulacak. 30 Kasım Pazar günü saat 09.00’da Hattuşa Vacation Thermal Club Hotel’den başlayacak yarış Çamlıbel’den geçerek Güre’de tamamlanacak.

        YERLİ VE YABANCI SPORCULAR KAZ DAĞLARI’NDA BULUŞACAK

        Kar Spor İda Ultra, her sene olduğu gibi bu sene de yerli ve yabancı birçok sporcuya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yalnızca bir spor etkinliği olmasının yanı sıra sürdürülebilirlik ve çevre bilincine dikkat çekilen organizasyonda sporcular, oksijen bakımından dünyanın en zengin ikinci bölgesi olarak kabul edilen Kaz Dağları’nda, efsanelerle iç içe bir parkurda mücadele verecek.

        KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE EFSANELERİN ROTASI

        Kaz Dağları, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, mitolojik geçmişiyle de Anadolu’nun en özel bölgelerinden biri. Homeros’un İlyada Destanı’nda adı geçen İda Dağı, tanrıların Troya Savaşı’nı izlediği yer olarak biliniyor.

        Bu yıl Kar Spor İda Ultra’nın parkurları, Aeneas Kültür Yolu üzerinde yer alan köylerden ve antik rotalardan geçerek koşuculara bir “mitoloji yolculuğu” yaşatacak.

        Zeytin ağaçları arasında, antik çağlardan günümüze uzanan efsanelerin izinde koşulacak yarış; bölgenin doğal, tarihî ve tarımsal zenginliğini bir arada hissettiren nadir etkinliklerden biri olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı