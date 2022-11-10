CUMA İNDİRİMLERİ FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır.