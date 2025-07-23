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        Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor; 55 hektar alan zarar gördü

        KARABÜK'te, dün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, Vali Mustafa Yavuz, "Maalesef 55 hektarlık karaçam ormanımız zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:05
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        Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor; 55 hektar alan zarar gördü
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        KARABÜK’te, dün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, Vali Mustafa Yavuz, "Maalesef 55 hektarlık karaçam ormanımız zarar gördü. Alan gerçekten zor coğrafi olarak. Özellikle yol noktasında sıkıntılarımız var. Kayalıklar, çukurlar ve engebeli vadilerle kaplı bir coğrafya. Zaman zaman müdahalede sıkıntılar yaşandı" dedi.

        Karabük-Ankara kara yolunun Burunsuz köyü yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 316 personel ve 87 araç ve 1 yangın söndürme helikopteri katıldı. Dün gece saatlerinde havadan müdahaleye ara verildi, karadan çalışmalar ise sürdü. Yangın söndürme helikopteri bu sabah yeniden çalışmalarına başladı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        ‘55 HEKTARLIK KARAÇAM ORMANIMIZ ZARAR GÖRDÜ’

        Yangın bölgesinde çalışmalara ilişkin bilgi alan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, “17-18 saattir 316 personel ve 87 araç ile yangına müdahale ediyoruz. Bu yangının başladığı saatten bu saate kadar herhangi bir can kaybının olmaması en büyük teselli kaynağımız. Dün yangının başladığı kısa süreden sonra helikopter destekli şekilde müdahale devam ediyor. Maalesef 55 hektarlık karaçam ormanımız zarar gördü. Alan gerçekten zor coğrafi olarak. Özellikle yol noktasında sıkıntılarımız var. Kayalıklar, çukurlar ve engebeli vadilerle kaplı bir coğrafya. Zaman zaman müdahalede sıkıntılar yaşandı. Ama gerçekten kahraman görevli arkadaşlarımız gece boyunca sabaha kadar canlarını riske atarak müdahalede bulundular. Sabah gün ışığıyla birlikte yangını çerçevelemeye başladık. Bu saat itibariyle 1-2 noktada söndürme ve soğutma çalışmalarımız hızlandı. Helikopter desteğiyle de bu çalışmalar devam ediyor” dedi.

        ‘ORMANDA YAŞAYAN CANLILARIMIZ VAR’

        Vali Yavuz, yangınların biyoçeşitliğe zarar verdiğini ifade ederek, “Bulunduğumuz nokta Ankara-Karabük kara yolu, hemen yakınımızda da Ankara-Karabük demiryolu hattı var. Allah bir daha bu tür yangınlarla bizi karşılaştırmasın. Bulunduğumuz alan yerleşim yerlerine çok yakın bir alan değildir. Fakat 1-2 mahalleye yakın alanlar vardır. Yangının ilk noktasında rüzgar hakimdi, rüzgar nedeniyle yangının yayılma hızını tahmin edemediğimiz için tedbiren bazı evlerimizi tahliye etmiştik. Kontrol altına aldıktan sonra vatandaşlarımızı geri evlerine yerleştireceğiz. Bu yangınlarda sadece ormandaki ağaçlar yanmıyor. Ormanlarda yaşayan canlılarımız var. Ormanların sakinleri var. Maalesef onlar da zarar görüyor ve yok oluyorlar. Bizim onları da korumamız lazım. Aynı zamanda biyoçeşitliliğe de ciddi zarar veriyor. Tabiat, doğa, ormanlar hepsi bizlere emanet. Bu emanetlere hassasiyetle sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

        ‘ATEŞLİ PİKNİKLE İLGİLİ BİR TESPİTİMİZ YOK’

        Yangının başladığı alanda ateşli piknikle ilgili bir tespitlerinin olmadığını ifade eden Yavuz, “Dün sabah ilimizde ateşli piknik yapılan alanlarda il merkezinde bir piknik alanı hariç, tüm piknik alanlarında ve ormanlarda ateşli pikniği yasaklayıp ilan etmiştik. Bunu tekrar hatırlatmak isterim. İkinci bir emre kadar Karabük’te belediyenin işlettiği park dışında hiçbir alanda ateşli pikniğe izin verilmeyeceğini ve bu anlamda ısrar eden vatandaşlarımız hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmek istiyorum. Yangının ilk başladığı andan itibaren ilk müdahaleden bu saate kadar kolluk teşkilatlarımız yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını yapıyor. Yangının başladığı alanda açıkçası bir piknik veya ateşli piknikle ilgili bir tespitimiz yok. Zaten yangının başladığı alan da bir yerleşim alanı da değil” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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