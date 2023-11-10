Karabük'te öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi

Karabük'te öğrenciler, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında koreografi gösterisi sundu.

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu, Esentepe Ortaokulu ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları koreografilerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk andı.

Atatürk'ün vefat saati 09.05 ile ölüm yılı 1938'in oluşturulduğu koreografilerin yanı sıra Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açıldı.