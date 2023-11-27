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        Eski bakan Şinasi Altıner'in hayatı roman oldu

        Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner'in hayatı, kızı Ayşe Beril Altıner tarafından kaleme alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:44
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        Eski bakan Şinasi Altıner'in hayatı roman oldu
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        Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner'in hayatı, kızı Ayşe Beril Altıner tarafından kaleme alındı.

        Üç dönem milletvekilliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan 81 yaşındaki Altıner'in Karabük'ün Kapaklı köyünde başlayan yaşamı, kızının 14 yıllık araştırması sonucu "Hayal Varsa" romanıyla yazıya döküldü.

        Vali Mustafa Yavuz, Yenişehir Büyük Kulüp'te düzenlenen kitabın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Ayşe Beril Altıner'in babasının 81 yıllık yaşamını 14 senede ilmek ilmek işleyerek bir eser ortaya koyduğunu söyledi.

        Altıner'e, Karabük'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yavuz, "Kitabın ismi 'Hayal Varsa.' Hayal varsa her şey var, hayal yoksa hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

        Şinasi Altıner de kitabı okuduktan sonra kendisini yeniden tanıdığını belirterek, doğuştan vefata kadar herkesin bir hikayesi olduğunu kaydetti.

        Kızı Altıner de kitap için çok uzun yıllar emek verdiğini ve bugünün hayalini kurduğunu anlattı.

        Etkinliğe, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, 27. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, iş insanları ve davetliler katıldı.

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