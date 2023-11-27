Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üniversite Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 4 şüphelinin kullandığı tespit edilen ahşap barakada ve eklentilerinde yapılan aramada, 21 kilo 915 gram kubar esrar, 425 kök Hint keneviri, 50 sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 510 gram reçine esrar ve 142 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Firari bir zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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