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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ), profesörlük ve doçentlik kadrosuna atanan akademisyenler ile TÜBİTAK projelerinde destek almaya hak kazanan akademisyenler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:54
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        Karabük Üniversitesinde (KBÜ), profesörlük ve doçentlik kadrosuna atanan akademisyenler ile TÜBİTAK projelerinde destek almaya hak kazanan akademisyenler için tören düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Senato Toplantı Odasında gerçekleştirilen törende, profesörlük kadrosuna atanan akademisyenlere belgeleri teslim edildi, doçentlik kadrosuna atamaları yapılan akademisyenlere de cübbeleri giydirildi.

        Daha sonra TÜBİTAK tarafından 4 farklı projede desteklenmeye hak kazanan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Öncü, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Güngör ve Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Selin Tekin Güven'e teşekkür belgesi verildi.

        Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile KBÜ Senato Üyeleri katıldı.

        - Rektör Kırışık, Safranbolu Gençlik Merkezini ziyaret etti

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu Gençlik Merkezini ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Gençlik Merkezini gezen Kırışık, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerle de sohbet eden Kırışık, çalışanlara işlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

        Ziyarete, rektör yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün ile Rektör Danışmanı ve Öğretim Görevlisi Mesut Doğan da katıldı.

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