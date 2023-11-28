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        Karabük'te ciple çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Karabük'te, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 09:05 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:33
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        Karabük'te ciple çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Y.U. idaresindeki 06 CAA 928 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Özkan Sokak'ta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GC 1658 plakalı ciple çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çevredeki bir iş yerine çarparak durabildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Y.U. ile yanındaki H.E.K. ve Ö.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan cipin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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