AK Parti Karabük Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, parti binasında yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın, kalıcı olmasını istedi.

Çatışma bölgelerinde kadınlara fiziksel ve cinsel saldırılar düzenlendiğini söyleyen Uluçay, şiddetin savaş suçu olduğunu vurguladı.

Uluçay, şiddetin en ağırının Gazze'de yaşandığını belirterek, "Bütün dünyanın gözleri önünde her saat 6 çocuk, 4 kadın öldürüldü. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil, vicdanlarımızdır." ifadesini kullandı.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerinin altını çizen Uluçay, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu düşüncesiyle birçok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı, hükümetlerimizin öncelikli politika alanlarındandır. Şiddet sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok." açıklamasında bulundu.