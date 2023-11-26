AK Parti Karabük'te aday adayları için temayül yoklaması yaptı

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığınca, Karabük Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda dijital ortamda temayül yoklaması yapılıyor.

Başvuru işlemleri tamamlanan 37 aday adayına, saat 16.00'ya kadar yaklaşık 600 teşkilat üyesinin elektronik ortamda oy vereceği öğrenildi.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Cemal Oğuz Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve partililer ile aday adayları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.