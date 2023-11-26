Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açılışı için aralık sonu bekleniyor

ORHAN KUZU - Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezonun, aralık ayının son haftasında başlaması planlanıyor.

Kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi ziyaretçilerine, Karabük merkez başta olmak üzere UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu veya Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesinde konaklama imkanı sunuyor.

2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezinde, saatte 1200 kişi taşıyabilen 64 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleriyle kayakseverlere hizmet veriliyor.

Çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakan kayak merkezine gelenlere, profesyonel eğitmenler tarafından kayak dersleri veriliyor ve her türlü ekipman sunuluyor.

Hazırlıkların yapıldığı kayak merkezinde erken yağan karın yeterli seviyeye ulaşmasının ardından yeni sezon açılışının aralık ayının son haftasında yapılması planlanıyor.

- "Kar yağışı bize iyi bir sezon geçireceğimizin müjdesini verdi"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, Keltepe Kayak Merkezi'nin, Türkiye'nin 53. kayak merkezi olarak yaklaşık 3 sezondur hizmet verdiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kayak merkezinde yeni sezon için hazırlık yaptıklarını belirten Güven, "Geçen hafta Türkiye'nin birçok bölgesinde yoğun kar yağışı yaşandı. Bölgemiz de bundan nasibini aldı. Önceki yıllara göre daha erken bir tarihte kayak merkezimizde kar yağışı gerçekleşti. Bu bizi mutlu etti. Kar yağışı bize iyi bir sezon geçireceğimizin müjdesini verdi." diye konuştu.

Güven, yeterli kar olması durumunda yeni sezonu aralık ayının son haftasında açmayı planladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bütün kayak merkezlerinin genelde açılma planlaması aralık ayının ikinci haftasından sonra oluyor. Biz de yeni bir kayak merkezi olarak tesisimizdeki eksikliklerimizi tamamlamak için ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Kayak merkezimizde 50 santimetreye yakın kar var. Karları araçlarımızla ezmeye başladık, en azından altında sıkıştırılmış bir kar olsun diye. Yine önümüzdeki hafta bölgemizde kar yağışı bekleniyor. Bundan sonraki süreçte yağışın üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyoruz."

- "Bungalovlar yaparak konaklamayla ilgili altyapımızı tamamlamak istiyoruz"

Sezona iyi bir şekilde hazırlanarak misafirlerini "Kayak, Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenilir" sloganıyla karşılamak istediklerini dile getiren Güven, "2022-2023 kış sezonunda tüm Türkiye'de yeterli kar oranı olmadığından sezon biraz daha geç başladı. Şubat ayında da yaşanan deprem felaketinden sonra birçok tesisimizin açılışı ertelendi ya da iptal edildi." ifadelerini kullandı.

Güven, buna bağlı olarak geçen yıl hedefledikleri ziyaretçi sayısına ulaşamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2023-2024 sezonunda ocak ayından itibaren kar beklentilerimizi de karşılayacak şekilde olduğu takdirde iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Kayak merkezimizde konaklama tesisimiz yok fakat misafirlerimiz hem Karabük merkezde hem Safranbolu'da hem de Yenice'deki konaklama tesislerinde rahatlıkla konaklayıp günübirlik tesisimizden hizmet alabilecekler. 2 bin rakımlı merkezimizde başlangıç seviyesinde kayakçılar için çok ideal, farklı uzunluklara sahip 5 pistimiz var. Telesiyejimiz, teleskimiz ve babyliftimiz var. Kayakseverleri iyi bir ortamın beklediğini düşünüyoruz."

Merkezin, Ankara ve İstanbul'a yakın olduğuna işaret eden Güven, çevre illerden de ziyaretçiler beklediklerini söyledi.

Güven, kayak merkezinde geçen sezon yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladıklarını aktararak, "Bu sezon bu sayının artarak devam etmesini hatta 40-50 binleri bulmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte bungalovlar yaparak konaklamayla ilgili de altyapımızı tamamlamak istiyoruz. Sezon başlangıcından itibaren hareketli bir süreç yaşayacağız." şeklinde konuştu.