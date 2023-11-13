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        Safranbolu "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri"nde 177 bin 800 bitki yetiştiriliyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 24 türde 177 bin 800 bitkinin yetiştirildiği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri" ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:04
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        Safranbolu "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri"nde 177 bin 800 bitki yetiştiriliyor
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 24 türde 177 bin 800 bitkinin yetiştirildiği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri" ilgi görüyor.

        Beştepeler mevkisinde 2019'da 89 hektarlık alana oluşturulan şehre 2019'da 23 bin lavanta fidanı, 2020'de 16 türde 97 bin 500 fidan, 2021'de safran ve biberiye türünde 40 bin fidan, 2022'de 3 türde 10 bin fidan, 2023'te 4 bin 500 ağaç şakayık ve şakayık fidanı olmak üzere toplam 175 bin fidan dikildi.

        Doğal olarak bulunan 46 türün tespiti yapılan sahada 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde de 2 bin 800 fidan toprakla buluştu.

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde "Türkiye Yüzyılı"na Nefes” sloganıyla başlatılan proje kapsamında Karabük'te de önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Şahin, 11 Kasım'da Eskipazar ilçesinde fidanlarla "Türkiye Yüzyılı" yazıldığını anımsatarak, "11 Kasımda ülkemizin 2023 farklı noktasında milyonlarca fidanın toprakla buluşturuldu. Her şehirde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruldu. Karabük'ümüzde ve ilçelerinde de bu çalışmalar yapıldı. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin dünya gündeminden düşmediği bir dönemde havanın, suyun, toprağın, ağacın ve varisi olduğumuz bütün güzelliklerin korunması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Karabük'ün yüzde 70'inden fazlasının orman alanı olduğunu vurgulayan Şahin, "Son 22 yılda yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bugün dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biriyiz. Bu kapsamda ilimizde de önemli projeler hayata geçirildi, geçiriliyor. Daha yeşil bir Karabük hedefine doğru adım adım ilerliyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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